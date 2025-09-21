ปชน. เปิดทางหนีทีไล่ คดี 44 ส.ส. เท่าพิภพ ยันแล้วไม่ไปต่อ กรุณพล แย้ม 4 ชื่อแคนดิเดตนายกฯ 

เปิดหมดเปลือก ทางหนีทีไล่ คดี 44 ส.ส.พรรคส้ม ‘เพชร กรุณพล’ เผย ‘เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร’ จะไม่ลงสมัครสส.กทม.สมัยหน้า ‘จรัส-วุฒินันท์’ กำลังตัดสินใจ เผยมีคุย ‘กาย’ ขึ้นปาร์ตี้ลิสต์ ‘เท้ง’ แคนดิเคตนายกฯเบอร์ 1 ชื่อ ‘ไหม-ต้น-เติ้ล’ อยู่ในข่ายเบอร์ 2-3
เมื่อวันที่ 21 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงาน จากพรรคประชาชน (ปชน.) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายบุญเลิศ แสงพันธุ์ ส.ส.สมุทรปราการ พรรค ปชน. ได้โลฟ์สดเผยเเพร่งานจัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 1 “ไม่มีดีล มีแต่เดิน เดินหน้าสู่การเลือกตั้งใหม่ เพื่อเตรียมพรรคให้พร้อมสู่การเลือกตั้งครั้งหน้า เพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่ดีที่สุด”
โดยมี นายกรุณพล เทียนสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะรองโฆษก พรรค ปชน. เป็นหนึ่งในผู้บรรยาย พูดคุยกับผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ นายกรุณพล ได้ตอบคำถามผู้เข้าร่วมงานตอนหนึ่ง เกี่ยวกับการรับมือของพรรค ในคดีอดีต 44 ส.ส.พรรคก้าวไกล ถูก ป.ป.ช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนเอาผิดจริยธรรมร้ายแรง กรณีการเข้าชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ว่า ใน 44 ส.ส. นั้นเป็น ส.ส.ปัจจุบันอยู่ 25 คน เป็น ส.ส.เขต 8 และบัญชีรายชื่อ 17 คน สำหรับ ส.ส.เขตปัจจุบัน ที่มีความประสงค์ไม่ไปต่อแล้วคือ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม. พรรค ปชน. ซึ่งเขาบอกว่า เขาทำจบเเล้ว สิ่งที่เขาต้องการทำคือเรื่องสุราก้าวหน้า เขาไม่มีอเจนดาอะไรเเล้ว จบ เขาไม่ลงเเล้ว ก็จะเหลือ ส.ส. 7 คน
นายกรุณพล ตอบคำถามอีกว่า ซึ่งเราเชื่อของเราว่าการลงชื่อเสนอกฎหมายไม่ใช่เรื่องผิด แต่ถ้าเกิดกรณีที่แย่ที่สุดจริงๆ ก็ให้ทุกคนไปคุยดูว่าจะไปต่อไหม อย่างกรณี นายจรัส คุ้มไข่น้ำ ส.ส.ชลบุรี ก็ยังอยู่ในช่วงตัดสินใจ รวมถึง นายวุฒินันท์ บุญชู ส.ส.สมุทรปราการ ก็อยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือเปล่า ถ้าทั้ง 2 ท่าน ไม่ไปต่อ ก็จะเหลือ 5 คน ก็คือ นายศักดินัย นุ่มหนู ส.ส.ตราด น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน ส.ส.จันทบุรี นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.กทม. และนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. ซึ่งใน 5 คนนี้เราก็ให้ไปคุยว่า คุณจะหาตัวเเทน หรือไม่ ถ้าไม่หาตัวเเทน คุณก็ลงสมัครเพราะถ้าถูกตัดสิทธิ ก็จะมีการเลือกตั้งซ่อม เพียง 5 เขต ไม่ได้มีผลอะไรมาก
นายกรุณพลกล่าวอีกว่า ขณะที่ในส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 17 คน ถ้าถูกตัดสิทธิ ก็จะดันคนข้างหลังขึ้นมา เราเลยไม่คิดว่ามีปัญหา หรือกำลังคุยกันอยู่ว่าหลายคน ที่เป็น ส.ส.มา และเป็นประเด็นชัดเจน อย่างเช่น นายณัฐชา จะมาอยู่บัญชีรายชื่อแทนไหม และหาคนลงเขตแทน ทุกอย่างมีการพูดคัยแต่ยังไม่ตกผลึกใน ส.ส.อนาคตใหม่ เดิม
นายกรุณพลกล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องแคนดิเดตนายกฯของพรรค ปชน.นั้น ยืนยันว่ามีแน่นอน มีมากกว่า 1 คน น่าจะเต็ม 3 คน ส่วนการจัดสรรนั้น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรค ปชน. เป็นแคนดิเดตนายกฯ เบอร์ 1 ส่วนเบอร์ 2-3 เป็นทีมทำงาน ทีมนโยบายที่ทุกคนเห็นหน้าอยู่ ขณะที่การคัดเลือกแคนดิเดต 2-3 นั้น กระบวนการก็คือในที่ประชุม ส.ส.ว่าจะเป็นใคร โดยจะดูความเหมาะสมแต่ยังไม่ลงตัวว่าจะเป็นใคร ซึ่งก็มีชื่อแพลมๆ ออกมาหลายท่าน สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับ ที่ประชุม ส.ส.คงไม่ได้เข้าที่ประชุมใหญ่แบบที่ให้ประชาชนร่วมโหวต เพราะประชาชนก็ไม่รู้จักหลายคนในพรรค
“อย่างอาจารย์ต้น ประชาชนก็ไม่รู้ว่าแกเป็นใคร แต่ในพรรคอาจารย์ต้นคือคนวางนโยบายทั้งหมดของพรรค หรือ คุณไหม ก็เป็นคนทำนโยบายทั้งหมดของพรรค หรือ พี่เติ้ล ก็เป็นคนร่างนโยบาย คือเรามีคนแบบนี้เยอะมาก และก็มีคนนอกที่เป็นซัพพอร์ตเตอร์ เราอยู่ข้างหลังที่ตนไม่สามารถบอกได้จริงๆ ว่าเป็นใคร แต่ผมบอกได้แค่ว่าเปิดตัวมา คือรู้จักทั้งประเทศ และก็มีหลายคนที่บอกว่า ขอใกล้วันเเล้วจะขอตัดสินใจอีกทีนึง เลือกตั้งครั้งหน้า ถ้ามี5 ตำแหน่ง ก็ใส่เต็ม” นายกรุณพลกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “อาจารย์ต้น” เป็นชื่อเล่นของ นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรค ปชน. ฝ่ายยุทธ์ศาสตร์ ส่วน “ไหม” คือ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค ปชน. ฝ่ายนโยบาย ส่วน เติ้ล คือ นายวรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ