ภูริกา อ้อนคนขุนหาญเลือกเพื่อไทย ขอสานต่องาน ‘พ่ออมรเทพ’ ชาวบ้านอวยพรชนะเลือกตั้งซ่อม

‘ภูริกา’ ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นพี่น้องขุนหาญ อ้อนขอคะแนนเสียง ปชช. เพื่อสานต่อภารกิจ ‘พ่ออมรเทพ’
เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ จ.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย (พท.) นำโดย นางมนพร เจริญศรี ส.ส.นครพนม พร้อมด้วย น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรค นายจเด็จ จันทรา ส.ส.พิษณุโลก ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับ น.ส.ภูริกา สมหมาย ผู้สมัคร ส.ส.ศรีษะเกษ พรรค พท. หาเสียงเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 5
ที่วัดสรรพรัตน์ (วัดบ้านพราน) ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ น.ส.ภูริกาเดินทางมาร่วมสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนในพื้นที่เดินทางมาต้อนรับพร้อมให้กำลังใจผู้สมัคร ส.ส. และทีมงานพรรค พท.กันอย่างเนืองแน่น
น.ส.ภูริกากล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาทำบุญร่วมกับชาวขุนหาญ ซึ่งวันสารทไทย หรือแซนโฎนตา ถือเป็นประเพณีทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม และถือเป็นประเพณีที่จะได้ทำบุญรำลึกถึงบรรพบุรุษร่วมกัน
“เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ น.ส.ภูริกาคนนี้ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถึงคุณพ่ออมรเทพ สมหมาย ร่วมกับชาวขุนหาญ ก่อนที่ท่านจะจากไป ท่านบอกลูกคนนี้ว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีพ่อแล้ว ใครจะมาช่วยเหลือชาว อ.ขุนหาญอย่างจริงใจ ฉะนั้น นี่จึงเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของดิฉันที่จะขออาสาสานงานต่อ เริ่มงานใหม่พัฒนาเพื่อชาวขุนหาญ วันนี้ดิฉันได้มาสมัครเป็นผู้แทนอย่างที่คุณพ่อเคยวาดฝันไว้ จึงมาขอกราบความเมตตาจากพี่น้องชาวขุนหาญ เพื่อสานต่อสิ่งที่คุณพ่อได้ทำเพื่อชาวขุนหาญไว้ตลอดชีวิตนักการเมือง และขอเป็นตัวแทนคุณพ่อเพื่อมาสานต่อสิ่งที่พ่อทำเพื่อให้ชีวิตคนขุนหาญดีขึ้นต่อไป” น.ส.ภูริกากล่าว
ภายหลังเสร็จสิ้นงานพิธีทำบุญ น.ส.ภูริกาได้เดินพบปะประชาชนที่มาร่วมงาน โดยมีประชาชนร่วมให้กำลังใจและอวยพรให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมในวันที่ 28 กันยายนนี้