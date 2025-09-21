นายกฯ เร่งว่าที่ รตม.ประสานงานเยียวยาปชช.ชายแดนไทย-เขมร ลั่น ทหารอดไม่ได้

นายกฯ เร่ง ว่าที่รมต.ประสาน ‘สำนักงบฯ-ปกครอง’ เยียวยาประชาชนชายแดนไทย-เขมร ที่ค้างมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว ลั่น ทหารอดไม่ได้ หากหน่วยไหนขาดอาหาร ขอให้บอก เตรียมคุยกต. บินร่วม “UNGA” ก่อนแถลงนโยบาย ทำได้หรือไม่ ส่วนตัวเห็นควรไปชี้แจงสิ่งที่กัมพูชาร้องเรียนไว้เยอะ เชื่อ ประสานงานสว. ปมแก้รธน.ได้ เผย ภายในต้นเดือนต.ค. เริ่มดำเนินการ
เมื่อเวลา 16.05 น. วันที่ 21 กันยายน ที่ จ.ศรีสะเกษ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงเรื่องเงินเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่าเป็นหน้าที่ของตน ส่วนที่ค้างมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วยังส่งไปไม่ถึง เมื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตนได้เร่ง และสั่งการไปยังว่าที่รัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้กำกับดูแลสำนักงบประมาณให้เร่งประสานงาน กับฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ให้เยียวยาให้ครบทั้งหมด รายครัวเรือน รวมถึงปั๊มน้ำมัน และสถานที่อื่นตามกฎหมาย
เมื่อถามว่า แม้สถานการณ์ชายแดนสงบ แต่ทหารบางที่ต้องออกไปซื้ออาหารด้วยตัวเอง ใช้เงินตัวเอง นายอนุทิน ระบุว่า เราสนับสนุนทุกหนทาง ถ้าเป็นปัญหาเช่นนั้นจริงขอให้บอกมา ทหารอดไม่ได้
เมื่อถามถึงการเดินทางไปประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ที่สหรัฐอเมริกา นายอนุทิน กล่าวว่า จะมีการหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งต้องเช็คระเบียบว่า ถ้ายังไม่แถลงนโยบายของรัฐบาล เราไปปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศได้หรือไม่ แต่จริงๆการไปประชุม สมัชชาใหญ่ที่ UN ในวันที่ 26 ก.ย.นี้ ส่วนตัวก็ควรจะไป ในฐานะที่เราเป็นประเทศไทย และประเทศกัมพูชาก็ร้องเรียนไว้เยอะ ก็ต้องถือโอกาสชี้แจง ให้เข้าใจว่าประเทศไทยเราเป็นฝ่ายถูกกระทำ
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า เป็นการเพิ่มพื้นที่ของประเทศเราในเวทีโลกใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทำความเข้าใจให้เขาเห็น ว่าเราไม่ได้ไปทำในสิ่งที่ผิดกติกา
เมื่อถามถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ดูเหมือนจะมีเสียงสะท้อนจากพรรคประชาชน ให้นายอนุทินไปคุยกับสว. นายอนุทิน กล่าวว่า ประสานงานได้ อยู่ที่ทางพวกเรา ซึ่งเห็นว่า สส.บอกว่าภายในต้นเดือนนี้จะเริ่มดำเนินการแล้ว พร้อมยืนยันว่า ไม่มีหรอก ไม่มีให้ไปคุยกับใคร ถ้ารัฐธรรมนูญร่างที่ยกขึ้นมามีเหตุผล ไม่ใช่แค่นายกฯ คนเดียวที่จะไปคุยกับใคร ทุกคนต้องช่วยกัน ขอให้ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย