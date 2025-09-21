อนุทิน มั่นใจ ภท.ชนะเลือกตั้งศรีสะเกษ ไม่รบกวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นรถอีแต๊ก ขอคะแนนรอบตลาดภูสิงห์

‘อนุทิน’ ขึ้นรถอีแต๊ก ยกทัพภูมิใจไทยหาเสียงรอบตลาดภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พร้อมขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ประเทศ มั่นใจชนะแน่ ไม่ต้องรบกวนให้ท่านช่วย
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 21 กันยายน ที่ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าภายหลังเสร็จสิ้นการปราศรัยช่วยหาเสียงให้ น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล หรือครูอีฟ ผู้สมัคร ส.ส.ภูมิใจไทย ในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 จ.ศรีสะเกษ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้ไหว้เทพารักษ์ศาลหลักเมืองประจำอำเภอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ อ.ภูสิงห์
ผู้สื่อข่าวถามว่า ขอพรอะไร นายอนุทินเปิดเผยว่า ขอให้ประเทศไทยร่มเย็นเป็นสุข เข้มแข็ง มีแต่ชัยชนะ ประชาชนอยู่ดีกินดี จริงๆ ก็ขอแค่นี้
เมื่อถามว่า ได้ขอพรให้ชนะเลือกตั้งซ่อมหรือไม่ นายอนุทินกล่าวด้วยความมั่นใจว่า ภูมิใจไทยชนะ ไม่รบกวนท่าน ไม่รบกวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้าจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขอให้ประเทศไทยเข้มแข็ง ขอให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขแค่นี้
ต่อมา นายอนุทินได้เดินหาเสียงที่ตลาดภูสิงห์ ช่วย น.ส.จินณ์ตวรรณ โดยแวะทักทายพ่อค้าแม่ค้า และได้ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง พร้อมพูดคุยกับชาวบ้านขอให้เลือกเบอร์ 2
จากนั้นนายอนุทินได้ขึ้นรถอีแต๊ก พร้อมด้วย น.ส.จินณ์ตวรรณ และสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ได้แก่ นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย และ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล ว่าที่เลขาธิการนายกฯ หาเสียงรอบตลาดภูสิงห์ มีชาวบ้านขอถ่ายรูปและพูดคุยกับนายอนุทินตลอดทาง ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก