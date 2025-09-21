พบโดรนเขมร 3 ลำ บินเหนือปราสาทโดนตวล กองทัพภาค 2 ลั่นพร้อมตอบโต้ตามสถานการณ์
เมื่อวันที่ 21 กันยายน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ประจำวันที่ 21 กันยายน 2568 (ณ เวลา 14.00 น.) ระบุว่า สถานการณ์โดยรวม ตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา โดยตรวจพบโดรนบริเวณพื้นที่ปราสาทโดนตวล 3 ลำ ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทย จัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
การดำเนินงานด้านจิตอาสา ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสุรินทร์ นายแทนชล ชุมเกษียร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอพนมดงรักที่ 16 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนประชาชน, สถานศึกษา และพบปะเยี่ยมเยียน สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื้นที่ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการรับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน บิดเบือน หรือข่าวปลอม (Fake news) ขอให้ประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข้อมูล จากช่องทางอย่างเป็นทางการจากส่วนราชการ ซึ่งสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา