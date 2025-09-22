อนุทิน ลั่นไม่หวั่น พท.ฮึ่มถลกนโยบาย-สเปกรมต. ปชน.แย้มแคนดิเดตนายกฯ เท้ง เบอร์ 1

‘อนุทิน’ ลั่นไม่หวั่น พท.ฮึ่มถลกนโยบาย-สเปก รมต. พร้อมเคลียร์-ขู่อภิปรายสวน ‘ปชน.’ แย้มแคนดิเดตนายกฯ เท้งเบอร์ 1 ‘ไหม-เติ้ล-ต้น’ ติดโผ ราชทัณฑ์ส่งทักษิณตรวจคอเสื่อมวันนี้
เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา ที่หอประชุมหลังเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) พร้อมแกนนำและ ส.ส.ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับ น.ส.จินณ์ตวรรณ (ครูอีฟ) ไตรสรณกุล ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 หมายเลข 2 พรรค ภท. โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนจำนวนมากมารอต้อนรับ มอบดอกไม้และถ่ายภาพ
นายอนุทินกล่าวกรณีที่พรรคเพื่อไทย (พท.) เตรียม 4 ขุนพล อภิปรายชำแหละนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาว่า เป็นสิทธิและหน้าที่ของ ส.ส.สามารถทำได้ ตนก็มีข้อมูลที่จะชี้แจง หากตั้งข้อสงสัยในเรื่องใด แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการชำแหละคืน เมื่อถามว่า ประเด็นที่จะอภิปรายมีเรื่องโฉมหน้าคณะรัฐมนตรี ที่ระบุว่าเป็นปราสาทสายฟ้าคอนเน็กชั่น นายอนุทินอุทาน โอ้โห! พร้อมกล่าวว่า คอนเน็กชั่นที่เกิดมาก่อนหน้านี้ ไม่กลับไปถามตัวเองก่อน ไม่ต้องถามตนหรอก เพราะตนไม่ทำแบบที่พวกเขาทำ
ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคพท.เตรียมที่จะอภิปรายถึงการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งที่ยังไม่เริ่มทำงาน นายอนุทินกล่าวว่า ยังไม่ได้บริหารราชการแผ่นดินเลยจะอภิปรายเรื่องอะไร หากตนบ้าจี้ขึ้นมาอภิปรายในสิ่งที่เขาทำบ้าง โดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้ประเทศเสียหายไปขนาดไหน ทำให้ประชาชน ทหาร บาดเจ็บ ต้องสูญเสียชีวิต หากพวกตนอภิปรายกลับบ้าง ประเทศก็ไม่ต้องก้าวหน้าไปไหน ฉะนั้น ขอเถอะบอกว่าจะอยู่แค่ 4 เดือน จะทำไรก็แล้วแต่ อยู่ไม่เกิน 4 เดือน และมาแข่งกันตอนเลือกตั้ง ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน อย่าตัดสินเอง
นายกรุณพล เทียนสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน(ปชน.) กล่าวว่า แคนดิเดตนายกฯยืนยันว่ามีมากกว่า 1 คน ส่วนการจัดสรร นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรค เป็นแคนดิเดตนายกฯ เบอร์ 1
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยังมีแคนดิเดต คือ อาจารย์ต้น นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรค ปชน.ฝ่ายยุทธศาสตร์ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค ปชน.ฝ่ายนโยบาย ส่วนเติ้ลคือ นายวรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
จากกรณีมีรายงานว่านายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรม ถูกส่งตัวไปเข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เมื่อคืนวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา เนื่องจากพบว่านายทักษิณมีอาการอ่อนเพลีย ปวดตามร่างกาย ประกอบกับมีโรคประจำตัวและเป็นผู้สูงอายุ โดยเมื่อตรวจร่างกายเสร็จก็ได้นำตัวกลับไปคุมขังภายในเรือนจำกลางคลองเปรมเช่นเดิม ไม่ได้มีการแอดมิตภายในโรงพยาบาลนั้น
พ.ต.ท.เชน กาญจนาปัจจ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว ได้รับรายงานว่านายทักษิณแจ้งมีอาการป่วยจากโรคกระดูกต้นคอเสื่อม ซึ่งเป็นตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน และจะขอมาพบหมอที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ แต่ในวันดังกล่าวไม่มีหมอเฉพาะทาง จึงนัดให้มาตรวจกับหมอเฉพาะทางที่จะเข้ามาวันที่ 22 กันยายน อย่างไรก็ตาม นายทักษิณอาการป่วยทั่วไปยังปกติ มีความกังวลบ้าง แต่ยังกินข้าวเรือนจำได้ โดยผู้ต้องขังมีสิทธิใช้เงินได้ไม่เกินวันละ 500 บาท สำหรับสั่งซื้ออาหารตามสั่งจากร้านสวัสดิการในเรือนจำ