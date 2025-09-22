จิรายุ ติง ภท. อย่าออกตัวแรง จี้ พท.-ปช.ลาออกประธานสภาฯ แนะให้ผู้นำฝ่ายค้าน ลาออกหลังทำเสียระบบปชต.

‘จิรายุ’ แขวะ ‘เด็กภูมิใจไทย’ ทำเป็นเรียกร้อง ‘พท.-ปช.‘ ลาออกจากประมุขสภาฯ ที ‘ผู้นำฝ่ายค้านฯ’ โหวต ‘นายกฯ’ ช่วยไปเรียกร้องให้ลาออกด้วย
เมื่อวันที่ 22 กันยายน นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ อดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี และอดีตส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีนายพลพีร์ สุวรรณฉวี สส.นครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย (ภท.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า วันนี้พรรค พท. และพรรคประชาชาติ (ปช.) เป็นฝ่ายค้านสมบูรณ์แบบแล้ว จะลาออกจากประมุขสภากี่โมง ว่า ขอเรียนไปยัง ส.ส.พรรค ภท. อย่าออกตัวแรงให้คนเห็นง่ายๆ ว่าน้ำเงินกับส้มเป็นพวกเดียวกัน ส้มเขาอุตส่าห์แอบอยู่ใต้ผ้าห่ม ในกรณีที่มาเรียกร้องประธานกับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรของพรรค พท. และพรรค ปช.ลาออก แต่แกล้งตาบอดไม่เห็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพรรคส้มยกมือตั้งนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือว่าขัดต่อการทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ถ้าเอาให้แมนๆ ช่วยเรียกร้องให้ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรลาออกด้วย