สมคิด ซัด นายกฯหนู อย่าสร้างความแตกแยก อวย ‘ภูมิธรรม’ นั่งมหาดไทย 2 เดือนผลงานชัดกว่า ‘อนุทิน’

สมคิด แนะ นายกฯ อย่าเพิ่งร้อนตัว ขอให้รอฟัง ‘ฝ่ายค้าน’ จะอภิปรายอะไรบ้าง อย่าสร้างความแตกแยก อวย ‘ภูมิธรรม’ นั่งมหาดไทยแค่ 2 เดือน มีผลงานดีกว่า ‘อนุทิน’ ที่นั่งมานาน 2 ปี แต่ ปชช.กลับมองไม่เห็นผลงานเป็นชิ้นเป็นอัน
เมื่อวันที่ 22 กันยายน นายสมคิด เชื้อคง อดีตส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย (พท.) และอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่าหากนายอนุทินจะอภิปรายในสิ่งที่พรรค พท.ทำโดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้ประเทศเสียหาย ทำให้ประชาชน ทหาร บาดเจ็บต้องสูญเสียชีวิตจะเป็นอย่างไร ว่า ไม่น่าเชื่อว่าคนที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จะจิตใจคับแคบเช่นนี้ เพราะการอภิปรายรัฐบาลเป็นการทำหน้าที่ของผู้แทนประชาชน คนเป็นนายกรัฐมนตรีต้องรับฟัง หากฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาลต้องฟังก่อนว่าเขาอภิปรายเรื่องอะไร แต่แค่เรื่องเขากระโดงนายอนุทินก็ตอบยากแล้ว ดังนั้นอย่าเพิ่งร้อนตัว ขอให้รอฟังว่าเขาจะอภิปรายเรื่องอะไร เพราะมีหลายเรื่องที่ฝ่ายค้านจะหยิบมาอภิปราย
นายสมคิด กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่พูดว่าการที่น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ปรับนายอนุทินออกจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว เวรกรรมตามทันนั้น ในกรณีดังกล่าวไม่ไช่เรื่องของเวรกรรมเป็นเรื่องของการทำงาน นายอนุทินต้องรู้ว่าเกือบ 2 ปีที่นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทินทำอะไรบ้าง โดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามยาเสพติดทำหรือไม่ เรื่องอื้อฉาวในกระทรวงมหาดไทยท่านทำหรือไม่ ประชาชนมองไม่เห็นผลงานเป็นชิ้นเป็นอันในฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในขณะเดียวกันสมัยที่นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ในตำแหน่งแค่ 2 เดือนกลับมีผลงานที่พี่น้องประชาชนสัมผัสได้ต่างจากเกือบ 2 ปีของนายอนุทินมาก
“การลงพื้นที่ของนายอนุทิน ในขณะที่ยังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณ แต่กลับเกณฑ์ข้าราชการทั้งจังหวัดมารอต้อนรับ แล้วกลับมาอ้างว่ามาในฐานะหัวหน้าพรรคต้องระมัดระวัง เพราะนายอนุทินมีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพ่วงด้วย นายอนุทิน รู้อยู่แก่ใจว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ สังคมจับตาดูอยู่ การเป็นนายกรัฐมนตรีต้องบริหารประเทศไม่ใช่จ้องกระแหนะกระแหนหรือพูดจาเสียดสี หรือสร้างความแตกแยกของคนในชาติอย่างที่นายอนุทินกำลังทำอยู่” นายสมคิด กล่าว