ปภ. ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือนน้ำท่วม แม่สาย ให้ปชช.พื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และจังหวัดเชียงราย ได้ติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่ จ.เชียงราย พบว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ อ.แม่สาย และยังคงตกต่อเนื่อง ขอให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่เสี่ยงริมห้วย/คลอง/ลำน้ำ ที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขา ให้ยกของขึ้นที่สูง ดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

ปภ. จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนน้ำท่วม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง