ภัทรพงษ์ แนะพท.ส่องกระจกก่อนอ้างเป็น ฝ่ายค้านอิสระ เคลมผ่านกม.ลำไย แต่ส.ส.อยู่โหวตไม่ถึงครึ่ง

“ภัทรพงษ์” แนะเพื่อไทยส่องกระจกดูตัวเองก่อนอ้างเป็น “ฝ่ายค้านอิสระ” เคลมใหญ่ผ่านกฎหมายลำไย ความจริง สส. อยู่โหวตไม่ถึงครึ่ง ชวนมาแข่งขันทำงานเพื่อประชาชน เลิกใช้คำพูดที่สวนทางการกระทำ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ ส.ส.เชียงใหม่และรองโฆษกพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีพรรคเพื่อไทยประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านอิสระว่า ขอเตือนด้วยความหวังดีให้พรรคเพื่อไทยได้ตั้งสติแล้วส่องกระจกมองตนเองดี ๆ ก่อนจะยกตนเองเป็นฝ่ายค้านอิสระหรือฝ่ายค้านสุภาพบุรุษ ส่องกระจกมองตนเองให้ดีก่อนว่าที่ผ่านมาการกระทำมันขัดกับสิ่งที่พูดหรือเปล่า เพราะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหน หน้าที่ที่ ส.ส. ต้องทำคือการเข้าประชุมสภา มาพิจารณากฎหมายที่เป็นประโยชน์และแก้ปัญหาให้ประชาชน พรรคเพื่อไทยเหมือนลืมไปว่านี่ต่างหากคือหน้าที่หลักของ ส.ส. ไม่ใช่การพ่นลมปากหรือโจมตีพรรคอื่นผ่านสื่อ
ร่าง พ.ร.บ.ลำไย ร่างที่พรรคเพื่อไทยเคลมนักหนา ร่างที่บอกว่าจะแก้ปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนลำไยภาคเหนือและพรรคเพื่อไทยเองก็เป็นประธานกรรมาธิการร่างกฎหมายนี้มาเสนอต่อสภาด้วย แต่กลับมี ส.ส.พรรคเพื่อไทยมาลงมติเห็นชอบไม่ถึงครึ่งของ ส.ส.พรรคเพื่อไทยทั้งหมด หรือร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่พรรคเพื่อไทยเองเป็นหนึ่งในผู้เสนอร่างด้วย แต่กลับมี ส.ส. เข้ามาลงมติในสภาไม่ถึงครึ่งของ ส.ส. ในพรรคอีกเช่นกัน
“ผมอยากเตือนด้วยความหวังดี เพราะสิ่งที่พรรคเพื่อไทยกำลังทำ คือการยืนยันให้ประชาชนมั่นใจยิ่งขึ้นว่านี่คือพรรคที่คำพูดกับการกระทำสวนทางกันเสมอ หยุดพูดอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์แล้วมาแข่งกันทำงานในสภาที่เป็นประโยชน์กับประชาชนดีกว่าครับ ประชาชนตัดสินเองได้ อย่าให้การกระทำแบบนี้มาเปลี่ยนนิยามของคำว่า ‘พรรคเพื่อไทย’ ให้เป็น ‘กลุ่มบุคคลที่ใช้วาจาให้ได้มาซึ่งความนิยมทางการเมือง แต่การกระทำนั้นสวนทาง ไม่ทำอะไรตามที่พูดไว้สักอย่างเดียว’ เลยครับ เพราะตอนนี้มันกำลังจะเป็นแบบนั้นจริง ๆ” นายภัทรพงษ์กล่าว