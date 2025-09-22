คณะทำงาน ธรรมนัส อัญเชิญพระพุทธรูป-องค์พระเจ้าตากสิน ขึ้นห้องทำงานรองนายกฯ ที่ทำเนียบ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ โดยช่วงเช้าเวลา 09.30 น. คณะทำงานของ รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำรถตู้ของสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 คัน ขนโต๊ะหมู่บูชาชุดใหญ่ และอัญเชิญพระพุทธรูป อาทิ พระพุทธชินราช พระพุทธศรีสวรรค์ พระบูชา ภปร. วัดบวรนิเวศวิหาร พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เศียรพระพิฆเนศ พระฉายาลักษณ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นต้น โดยได้อัญเชิญไปยังห้องทำงานรองนายกฯ ชั้น 2 ตึกบัญชาการ 1