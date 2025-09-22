โต้นัว ปมฝ่ายค้านลวงโลก หมออ๋อง ซัดยื้อเวลาไม่ซักฟอกลุง ดร.หญิงโต้ ไม่แตะเขากระโดง
จากกรณี พรรคประชาชน ได้ทำข้อตกลงร่วมกับ พรรคภูมิใจไทย เพื่อโหวต นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 โดยพรรคประชาชนได้ยืนยันว่าจะไม่ร่วมรัฐบาล และจะเดินหน้าทำหน้าที่ฝ่ายค้านเต็มตัว ซึ่งจากประเด็นดังกล่าว ทำให้พรรคอื่นๆ โดยเฉพาะ พรรคเพื่อไทย ตั้งข้อสังเกตว่า พรรคประชาชาน จะเป็นฝ่ายค้านที่ตรวจสอบรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาเองอย่างนั้นหรือ ทำให้เกิดความคลางแคลงว่าอาจจะมีดีลลับ เนื่องจากมีคดีที่เป็นคาราคาซัง ทั้ง คดีเขากระโดง และ คดีฮั้ว ส.ว. ที่เป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอยู่ หวั่นจะกลายเป็นฝ่ายค้านลวงโลกหรือไม่
ล่าสุด นายปดิพัทธ์ สันติภาดา อดีตรองประธานสภาฯคนที่ 1 ได้ออกมาโพสต์ผ่านแอพพ์เอ็กซ์ เกี่ยวกับการเป็นฝ่ายค้านลวงโลกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเจอมาแล้ว
โดยระบุข้อความว่า “ผมรู้จักฝ่ายค้านลวงโลกตั้งแต่ปี 62 ละครับ ไม่ยอมให้อภิปรายลุงคนหนึ่ง ดึงเวลาจนหมด ในกมธ.งบ ต่อรอง ตบทรัพย์ เป็นเนื้อเดียวกับรัฐบาล ในกมธ.ทั่วไป กินเล่นเที่ยว รับเบี้ยประชุม ไร้วาระในการผลักดัน สู้เพื่อแก้รัฐธรรมนูญ พอตัวเองมีอำนาจ ไม่ทำ ขอให้ไปดีครับ”
ซึ่งต่อมา น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ก็ได้โพสต์ตอบโต้ นายปดิพัทธ์ เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยระบุข้อความว่า “ดิฉันก็ รู้จักฝ่ายค้านลวงโลกตอนปี 66
อภิปรายแต่นายกฯอิ๊งค์ ไม่แตะฮั้วส.ว. ไม่ยุ่งเขากระโดง แอบดีล แอบนัดกินข้าวกับสีน้ำเงิน ตกลงกันไปเป็นเดือนแล้ว แต่ลวงโลกว่าเพิ่งคุย
ยกมือตั้งนายกฯ แบกอนุรักษ์นิยม เป็นฝ่ายค้านแต่เป็นองค์ประชุมให้รัฐบาล เสียงตัวเองน้อยกว่าเขาแต่อ้างว่าคุมได้ อ้างจะแก้รัฐธรรมนูญ แต่ไม่กล้าบอกน้ำเงินไปคุยกับส.ว.
MOA เละแล้วเละอีก ก็ไม่พูดอะไร ขอให้รักกันนานๆ ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดน้ำเงินค่ะ”