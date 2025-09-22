วันนอร์ ย้ำ ยึดตามรัฐธรรมนูญ ยันนั่งปธ.สภาต่อได้ แม้เปลี่ยนรัฐบาล

วันนอร์ เกาะ เก้าอี้ประธานสภาฯ แน่น ชี้ แม้เปลี่ยนรัฐบาล ก็ยังทำหน้าที่ได้ตามรัฐธรรมนูญ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 กันยายน ที่รัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ออกมากดดันให้เปลี่ยนตัวประธานสภาฯ หลังจากมีการเปลี่ยนรัฐบาลแล้ว ว่า เก้าอี้ของประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ นั้น เราไม่เคยมีกำหนดในรัฐธรรมนูญหรือข้อบังคับว่าจะเปลี่ยนไปตามรัฐบาล เพราะประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรรคการเมือง แต่ตำแหน่งที่เป็นอิสระ
“ถ้าดูประเพณีปฏิบัติที่ผ่านมา เมื่อเปลี่ยนรัฐบาล สักกี่ครั้งก็แล้วแต่ ประธานสภาก็ไม่ได้เปลี่ยน นี่ไม่ได้หมายความว่าประธานสภาฯ หรือรองประธานสภาฯ อยากจะเปลี่ยน แต่ก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ” นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าว
เมื่อถามมว่ากลัวเรื่องข้อกังขาที่อาจจะมีตามมาหรือไม่ เพราะอยู่ในซีกของฝ่ายค้าน นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ต้องดูหน้างานหากทำได้ก็ทำไป ถ้าทำไม่ได้ก็ว่าไป