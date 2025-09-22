นายกฯ ขนทีมศก. ถกส.ธนาคาร ยันเรื่องการเงินหัวใจหลักระบบเศรษฐกิจ ลั่นเปิดรับข้อห่วงใย-แนวทางแก้ไข โวเคยเป็นนักวิเคราะห์สินเชื่อมาก่อน
เมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 22 กันยายน ที่สมาคมธนาคารไทย ถ.แจ้งวัฒนะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานการหารือ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงรับฟังข้อเสนอเพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน ร่วมกับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รมว.พลังงาน นายวรภัค ธันยาวงษ์ รมช.คลัง นายผยง ศรีวานิช ประธานสมาคมธนาคารไทย คณะกรรมการสมาคมธนาคารไทย และที่ปรึกษาสมาคม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย
ทั้งนี้ เมื่อนายกฯเดินทางมาถึง สมาคมธนาคารไทย มอบของที่ระลึกเป็นกรอบรูปธนบัตร และเหรียญที่ระลึก รัชกาลที่ 9
จากนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ได้นำทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจมาพบสมาคมธนาคารไทย ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น ตนมีความตั้งใจที่จะมาพบกับทุกคน หลังจากที่มีความชัดเจนในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล ตนได้ใช้ความพยายามที่จะคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาบริหารงานด้านเศรษฐกิจในรัฐบาลนี้ เชื่อว่าทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้ว วันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องมาพบปะกับสถาบันต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมา ได้ไปพบผู้ประกอบการ ทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย แต่ตนก็มีข้อสังเกตแม้จะออกจากวงการนี้ไปนาน พบว่ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก เช่น ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้รับข้อมูลโดยตรงจากผู้ประกอบการที่เป็นมืออาชีพในแต่ละภาคส่วน ขณะที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้พบกับเจ้าของกิจการ โดยข้อมูลที่ได้มาสร้างประโยชน์ และแนวคิดให้กับตน และทีมงานด้านเศรษฐกิจ เป็นแนวทางที่ให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือแก้ไข ซึ่งถือว่ามาจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และภาคบริการ
นายกฯ กล่าวด้วยว่า ทุกคนมีเป้าหมายเชื่อว่าประเทศไทยจะไปถึงจุดนั้นให้ได้ ดังนั้น ต้องใช้ความสามารถที่มีอยู่ รวมถึงความได้เปรียบการแข่งขันทางการค้า นำไปสู่การเป็นศูนย์กลางอาเซียน และภูมิภาค ที่มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ เชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะนำไปสู่เป้าหมาย โดยที่ให้รัฐบาลสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่ ดังนั้น เมื่อพบกับผู้ประกอบการแล้ว มีความจำเป็นต้องมาพบกับหัวใจระบบเศรษฐกิจ คือ การแก้ปัญหาทางการเงินการธนาคาร และอยากให้สมาคมเปิดใจในการหารือ เพราะไม่ใช่คนอื่นคนไกล
“ผมดูรายชื่อแต่ละท่าน 4 ท่านแรก นายเอกนิติ นางศุภจี นายอรรถพล และนายวรภัค ก็อยู่ในวงการการเงินมาก่อน รวมถึงวงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งนั้น แต่ผมก็แบงก์เกอร์นะ ผมเริ่มที่บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT ) หรือสถาบันการเมือง ทำเป็นเล่นไปนะ ผมเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อมาก่อน” นายอนุทิน กล่าว