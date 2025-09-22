พลอยทะเล รับ ย้ายซบภท. เหตุจากปชป.มีปัญหาภายใน ชี้องค์กรเข้มแข็ง ก็แก้ปัญหาให้ปชช.ได้

การเมือง

‘พลอยทะเล’ รับ ตัดสินใจย้ายซบ ‘ภูมิใจไทย’ เหตุประชาธิปัตย์มีปัญหาภายใน ชี้ทำงานการเมืององค์กรต้องเข้มแข็ง ตอบโจทย์ปัญหาชาวบ้านได้

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 22 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ อดีตกรรมการบริหาร และรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยภายหลังการเปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ภูเก็ต พรรคภูมิใจไทย ว่า ที่ตัดสินใจมาร่วมกับพรรคภูมิใจไทย เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยลงเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลวิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต และได้เห็นการทำงานของพรรคภูมิใจไทย ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ทั้งการมอบวัคซีน และการทำภูเก็ตแซนบ็อก ที่ทำได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ จ.ภูเก็ต ที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยว ซึ่งการทำงานของพรรคภูมิใจไทย ในช่วงนั้นถือว่าทำได้ดีมาก จึงเป็นสิ่งที่ประทับใจในตัวพรรค จึงทำให้ตัดสินใจย้ายมา

เมื่อถามว่า ปัญหาภายในพรรคประชาธิปัตย์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ย้ายมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่ น.ส.พลอยทะเลยอมรับว่า ส่วนหนึ่งก็ใช่ เพราะการที่จะทำงานการเมืององค์กรต้องเข้มแข็ง การตัดสินใจย้ายมาเพื่อทำงานต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ต้องอยู่ในองค์กรที่สามารถสนับสนุนตอบโจทย์ประชาชนได้ในการแก้ปัญหาต่างๆ จึงต้องเป็นพรรคภูมิใจไทย เป็นทางเลือกให้กับตนในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้

ส่วนกระแสการตอบรับของประชาชนในพื้นที่ น.ส.พลอยทะเลกล่าวว่า เป็นไปในหลายทาง แต่ก็มั่นใจการตัดสินใจของตน หลายคนก็ยังสนับสนุนไม่ว่าจะไปสังกัดพรรคใด