อนุทิน รับเตรียมแผนบิน UN แต่ขอถกครม.นัดแรกก่อน ชี้จำเป็นต้องแจงประชาคมโลก หลังถูก‘กัมพูชา’กล่าวหา 

“อนุทิน” ยอมรับ เตรียมแผนบิน UN แล้ว แต่ขอหารือ ครม.นัดแรก 24 ก.ย.นี้ก่อน เหตุ ยังไม่แถลงนโยบาย ชี้ หากไปไม่ได้สั่ง “รมว.กต.” สแตนด์บาย มอง ไทยควรอยู่ในเวทีนี้ หลัง กัมพูชาโร่ร้องนานาชาติ
เมื่อเวลา 11.50 น. วันที่ 22 กันยายน ที่สมาคมธนาคารไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมพร้อมบิน UN ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่า ตอนนี้กำลังตรวจสอบดูอยู่ว่าทางประธานรัฐสภาจะกรุณาให้แถลงนโยบายวันไหน โดยตนได้ขอไปวันจันทร์ที่ 29 ก.ย.นี้ แต่เวที UN ที่ให้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ เกิดขึ้นในวันที่ 26 ก.ย. โดยวันที่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ฯ คือวันพุธที่ 24 ก.ย. หลังจากที่เข้าเฝ้าแล้วจะเรียกประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทันที โดยจะหารือเรื่องนี้ด้วยกับหลายหน่วยงาน ทั้งกฤษฎีกาและกระทรวงการต่างประเทศว่าสถานะของรัฐบาล ในการไปประชุมสมัชชาใหญ่ UN จะสามารถไปได้หรือไม่ หากไปได้ก็จะสามารถไปพบปะหารือ หรือร่วมทวิภาคี โดยมีความชัดเจนตรงนั้น
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า การไปเวที UN มีความจำเป็น เพราะอยู่ดีๆประเทศไทยก็หายไปจากวง UN ทั้งที่เรื่องที่คนไปร้องเรียนว่าประเทศไทยละเมิดกฎนานาชาติ ซึ่งจริงๆ แล้วเราถูกละเมิดมากกว่าจึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ไปพบกับประชาคมโลก และผู้นำประเทศที่จะชี้แจงให้ทราบว่าไทยไม่ได้เป็นตามที่ถูกกล่าวหามา ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นและได้เตรียมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้สแตนด์บายไว้ ตนนั้นได้อยู่แล้วและได้ให้เตรียมแผนการเดินทางแล้ว ไปเช้าเย็นกลับใช้เวลาเดินทางมากกว่าเวลาไปประชุม เพราะวันที่จะหารือได้มากที่สุดน่าจะเป็นวันที่ 25-26 ก.ย. และจะกลับมาทันแถลงนโยบายถ้าหากเป็นวันที่ 29 ก.ย. – 1 ต.ค.ทั้งนี้ ในการไปพูดคุยในเวที UN ประเด็นหลักๆ ก็มีหลายเรื่องทั้งเรื่องการค้า และภาษีนำเข้าส่งออกเรื่องอธิปไตยของไทยต่างๆ มากมาย หากไปเยือน UN แบบไม่แสดงวิสัยทัศน์ได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า จะต้องหารือกับหลายหน่วยงานก่อน เพราะมันมีขั้นตอน