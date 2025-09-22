ร่างแถลงนโยบาย รบ.อนุทิน เสร็จแล้ว นายกฯแจงเอง ไม่มีองครักษ์ จ่อคุยรถไฟฟ้า 20 บาทต่อ

ร่างคำแถลงนโยบาย รบ.อนุทิน 4 เดือน เสร็จแล้ว มี 8 หน้า นายกฯลุกขึ้นชี้แจงเอง-ไม่มีองครักษ์ หลัง ‘เพื่อไทย’ จัด 4 ขุนพลเตรียมชำแหละ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน แหล่งข่าวจากพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมร่างคำแถลงนโยบายของรัฐบาลอนุทินว่า ขณะนี้ร่างคำแถลงนโยบายรัฐบาลเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีจำนวนทั้งหมด 8 หน้า โดยนโยบายทั้งหมดจะเน้น 4 ด้าน ประกอบด้วย เศรษฐกิจปากท้อง ความมั่นคงและชายแดน ปัญหาสังคม ภัยธรรมชาติและการเยียวยา
นโยบายด้านเศรษฐกิจ จะเน้นเรื่องการลดค่าครองชีพแก่ประชาชน เช่น นโยบายคนละครึ่ง ซึ่งขณะนี้เรื่องระบบการใช้-วงเงินอยู่ระหว่างการพูดคุย การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ลดค่าทางด่วน รวมถึงอาจจะมีการปรับนโยบายที่พรรคภูมิใจไทยเคยหาเสียงไว้ เช่น โซลาร์รูฟท็อป เป็นโซลาร์ชุมชน 1,500 เมกะวัตต์ เพื่อให้เข้ากับการทำงานของอายุรัฐบาล 4 เดือน นอกจากนี้ จะมีการสานต่อนโยบายหวยเกษียณ โดยอาจจะมีการปรับรูปแบบ
ส่วนนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย สายสีแดงและสีม่วงที่จะสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.นี้ แหล่งข่าวจากพรรคภูมิใจไทย ระบุว่า ประเด็นดังกล่าวต้องรอการพูดคุยอีกครั้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนหลังแถลงนโยบาย
เมื่อถามว่า จะมีองครักษ์พิทักษ์นายกฯหรือไม่ แหล่งข่าวจากพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่า ไม่มีองครักษ์พิทักษ์นายกฯ เพราะนายกฯจะสามารถชี้แจงได้เอง
ส่วนที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พรรคประชาชน (ปชน.) ในการทำหน้าที่ฝ่ายค้าน แหล่งข่าวจากพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่า ไม่มีการเกี๊ยะเซียะ หรือการฮั้วกัน หากใครสงสัยก็จะมีการลุกขึ้นตอบ