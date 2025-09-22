เอม-ปอ เยี่ยมทักษิณ ครั้งที่ 3 ห่วงสุขภาพ ทนายวิญญัติ เผยวันนี้มีคิวพบหมอในเรือนจำ

พินทองทาห่วงสุขภาพทักษิณหลังเข้าเยี่ยมทนายวิญญัติยืนยันเรือนจำไม่มีการส่งตัว ทักษิณ ออกรักษารพ.ราชทัณฑ์ ยังอยู่ในเรือนจำปกติ รอแพทย์ตรวจสุขภาพตามขั้นตอน ทักษิณ กำลังใจดี เป็นคนอดทน ฝากขอบคุณทุกกำลังใจ อาการสุขภาพ ป่วยจริง แม้ไม่เคยแสดงอาการ โดยเฉพาะอาการปวดระบบกระดูก กระดูกต้นคอและไขสันหลัง
เมื่อเวลา 10.55 น. วันที่ 22 กันยายน ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือเอม บุตรสาวคนกลางของนายทักษิณ ชินวัตร และนายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือ ปอ บุตรเขย พร้อมด้วยนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เข้าเยี่ยมนายทักษิณ ภายในแดนพยาบาล เรือนจำกลางคลองเปรม ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันที่ 3 ที่ทางครอบครัวมาเข้าเยี่ยม โดยใช้เวลาเข้าเยี่ยม 1 ชั่งโมง
น.ส.พินทองทา และนายปิฎก เข้าเยี่ยมเสร็จสิ้นจึงได้เดินทางออกมาด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม โดยมีกลุ่มคนเสื้อแดงได้ยืนรอให้กำลังใจ พร้อมส่งเสียง “คุณเอม สู้ๆ เป็นกำลังใจ” ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม น.ส.พินทองทา ถึงอาการป่วยของนายทักษิณ โดยเจ้าตัวระบุสั้น ๆ ว่า “เป็นห่วงอาการคุณพ่อ กำลังใจสำคัญ” ก่อนขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเดินทางกลับออกไปจากพื้นที่เรือนจำฯ
นายวิญญัติ เปิดเผยหลังเยี่ยมนายทักษิณ ว่า วันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์ เนื่องจากครั้งล่าสุดที่เรามาเข้าพบคือวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา โดยใน 3 วันที่เราไม่ได้พบท่าน เราก็มีความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของท่าน เพราะท่านมีโรคประจำตัวอย่างที่สังคมทั่วไปรับทราบอยู่แล้ว ทีนี้โรคประจำตัวของท่านก็เรียกได้ว่าเราอยู่ในระหว่างการที่จะควบคุมหรือการดูแลเอาใจใส่ ซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าที่ด้านในและตัวท่านเอง อย่างไรก็ดี ทราบว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก็ได้มีการนัดเพื่อจะพบกับนักจิตวิทยาและแพทย์ที่จะตรวจ แต่ก็มีการเลื่อนขยับมา จึงทราบว่าวันนี้น่าจะมีแพทย์ได้เข้ามาตรวจร่างกาย และการตรวจร่างกายของท่าน เนื่องจากท่านมีเสียงบ่นว่า ท่านยังปวดเรื่องของระบบกระดูก กระดูกต้นคอและไขสันหลัง ซึ่งเป็นอาการโรคที่มีก่อนเข้าเรือนจำฯ แล้ว ส่วนการเอกซเรย์ หรือการตรวจ ก็เป็นการตรวจทั่วไปของผู้ต้องขัง ซึ่งมีการตรวจมาแล้วก่อนหน้านั้น คือ การเอกซเรย์ปอด เพราะท่านก็เคยมีปัญหาเกี่ยวกับอาการทางปอดต่อเนื่องมาจากอาการโควิด-19 และที่สำคัญคือเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว ช่วงวันหยุด น่าจะวันเสาร์ที่ 20 กันยายน มีข่าวว่าท่านถูกส่งตัวไปที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ อันนี้ไม่เป็นความจริง ท่านยังอยู่ในเรือนจำตลอดเวลา ก็มีประมาณนี้
เมื่อถามว่านายทักษิณมีอาการเจ็บป่วยมากน้อยอย่างไร หรือบรรเทาลง หรือมันหนักขึ้นหรือไม่ นายวิญญัติ กล่าวว่า ตนขอใช้คำว่า ยังมีอาการป่วยอยู่ เพราะบางคนอาจจะชอบใช้ว่าวิกฤติหรือไม่ ตนไม่พูดดีกว่า เพราะการพูดไปก็มีคนเอาไปต่อความยาวสาวความยืดหรือวิจารณ์กันไปในทางที่ทำให้เกิดความสับสน ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่นายทักษิณ จะได้พบแพทย์ในเรือนจำฯ วันนี้นั้น คือ ภายหลังจากที่ท่านรับประทานอาหารกลางวันเสร็จสิ้น ก็คงจะเป็นคิวของหมอที่จะขอเข้าไปตรวจร่างกายท่าน เพราะอย่างที่บอกว่าท่านมีอาการปวดเมื่อย และแขนขาก็อาจจะมีอาการบ้าง แต่เรายังไม่ได้คุยลงลึกเนื่องจากเราไม่ใช่แพทย์ ต้องให้เเพทย์เป็นคนสั่งเอง
เมื่อถามว่าวันที่เกิดอาการเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา (20 กันยายน) นายวิญญัติ กล่าวว่า อย่างที่บอกว่าข่าวก็คือข่าว ข่าวมีทั้งจริงและไม่จริง หรือบิดเบือน แต่ก็ยืนยันว่าท่านไม่ได้ออกไปข้างนอก ส่วนที่มีอาการเจ็บป่วย ท่านก็เหมือนร้องขอไปแล้ว วันนี้ก็เป็นวันทำการ แพทย์ก็สามารถเข้ามาตรวจได้ แต่ถ้าเป็นเสาร์หรืออาทิตย์ ถ้ายังไม่หนักมาก ก็คงยังไม่เข้าตรวจ ส่วนว่าปวดมาหลายวันหรือยังนั้น ท่านก็ปวดมาตั้งแต่ก่อนเข้าเรือนจำ แต่ท่านเป็นคนอดทน บางคนอาจเห็นว่าไม่เห็นป่วยเลย ไม่แสดงอาการ ซึ่งท่านได้ร้องขออย่างไรนั้น ตนไม่ขอลงรายละเอียด เพราะการร้องขอเป็นเรื่องของท่านกับเจ้าหน้าที่ เราไม่ได้สอบถามขนาดนั้น แต่ยืนยันว่าท่านป่วย
เมื่อถามว่าทนายความต้องพิจารณาอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือไม่ ว่าถ้าตรวจแล้วจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนใดต่อไปนั้น นายวิญญัติ กล่าวว่า ขั้นตอนคือเราจะต้องมีฐานข้อมูลให้กับแพทย์และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ซึ่งตนเชื่อว่าเดิมเขามีอยู่แล้ว แต่บังเอิญว่าถังข้อมูลเดิม บางอย่างเป็นเอกสารที่ทางเราสงวนไว้ ก็อาจจะมีเพิ่มเติมเข้าไป เพื่อยืนยันว่าผลการตรวจ หรือการเป็นโรคของท่าน ข้อมูลเดิม ๆ ผลการตรวจไม่ว่าจะเป็นผลการตรวจทางเครื่องมือแพทย์อะไรต่าง ๆ มีอย่างไรบ้าง เราก็ต้องเสนอเข้าไป ส่วนกระบวนการปฏิบัติต่อไปต้องดูเป็นขั้นเป็นตอน ต้องดูว่าหน้างานเป็นอย่างไร เพราะทั้งหมดทั้งปวงเราไปก้าวล่วงความเห็นแพทย์ไม่ได้ จึงเชื่อว่าทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังหรือนักโทษก็อยากอยู่ใกล้หมออยู่แล้ว ถ้าเรามีความสามารถหรือมีกำลัง นี่ถ้าถามแบบนี้ตนเข้าโครงการ 30 บาทเลยนะ เพราะประชาชนได้ประโยชน์ ทุกคนอยากไปหาหมอ เพราะเราไม่ใช่หมอ แค่เป็นไข้เป็นหวัดเราก็อยากหาหมอแล้ว ถ้าฝืนทนได้ก็ฝืน อยากให้หายเอง แต่ถ้าอาการป่วย ทุกคนก็อยากหาหมอทั้งนั้น ดังนั้น ที่นักข่าวถามตน ในฐานะที่เราและประชาชนก็เป็นห่วงเป็นใยท่าน ตัวท่านเองก็อยากหาหมอ แต่ก็อยู่ภายใต้ระเบียบของเรือนจำฯ
เมื่อถามว่าเวลาที่นายทักษิณปวดเมื่อย จะต้องใช้ยาแก้อักเสบหรือยาแก้ปวดของเรือนจำฯ หรือเป็นยาของท่านเอง นายวิญญัติ กล่าวว่า ตนไม่ได้ลงลึกขนาดนั้น ไม่ทราบรายละเอียด
เมื่อถามถึงกรณีที่มีคนไปร้องอุทธรณ์เรื่องมาตรา 112 นายวิญญัติ กล่าวว่า เรื่องคดีมาตรา 112 ตนให้ความเห็นสั้น ๆ ว่า อยู่ในกระบวนการ ใครจะร้องอะไรก็เป็นสิทธิ์ของท่าน คนที่ร้องก็เป็นฝ่ายตรงข้ามหรือเป็นคนที่ไม่ปรารถนาดี กระบวนการใช้สิทธิ์อะไร ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐเขามีการดูไว้อยู่แล้ว ก็ไม่เป็นไร ส่วนตนในฐานะทนายความจะทำอย่างไรต่อไป ก็มีวิธีการขั้นตอนอยู่แล้ว
เมื่อถามถึงอาการอื่น ๆ ของนายทักษิณ เป็นอย่างไรมีเครียด วิตกกังวล หรือไม่ นายวิญญัติ กล่าวว่า หลังจากที่ท่านได้รับการเยี่ยมญาติครอบครัว ทั้งลูกสาว ลูกเขย ท่านก็มีความรู้สึกดี มีความสุขขึ้น ใบหน้ายิ้มแย้มที่ได้รู้ว่ามีพี่น้องประชาชนที่มีการส่งกำลังใจ ส่งความรักความคิดถึงไปหาท่าน ท่านก็ดี ท่านก็ฝากขอบคุณมาเช่นเดิม อย่างไรก็ดี ตนมองว่ากำลังใจเป็นเรื่องสำคัญ การป่วยมีอยู่แล้ว ส่วนว่าการเจ็บป่วยที่คอ หรือที่หลัง ที่มากกว่ากันนั้น ตนตอบไม่ได้จริง ๆ เพราะต้องให้แพทย์ตรวจก่อน เพราะอาการของท่านทุกอย่างถือเป็นอาการป่วยที่ไม่ใช่การป่วยปกติ บางคนอาจจะเอาคำสั่งคำวินิจฉัยของศาลมาเปรียบเทียบ อันนั้นก็เป็นเรื่องของคำสั่ง การป่วยก็ยังอยู่ในร่างกาย จะแสดงผลเมื่อไรตรงนั้นคือเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น ที่ตนเข้าไปเยี่ยม ท่านก็เหมือนทุกครั้ง และท่านเป็นคนอดทน ท่านไม่แสดงอาการออกมาให้เราเห็น เหมือนกับว่าไม่ไหวแล้วไม่ใช่แบบนั้นเลย แม้ร่างกายของท่านจะมีอาการป่วย แต่ท่านเป็นคนอดทนและคิดบวก ท่านมีกำลังใจดี
เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมีกรรมการบริหารของพรรคเพื่อไทย หรือคนใกล้ชิดนายทักษิณ เดินทางมาเข้าเยี่ยมหรือไม่ นายวิญญัติ กล่าวว่า ตนไม่ขอตอบเรื่องที่ตนไม่ทราบ คนอื่นยังเยี่ยมไม่ได้นอกจาก 10 รายชื่อ ส่วนเหตุใดที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ไม่ได้มาเข้าเยี่ยมด้วยนั้น ตนไม่ทราบ น่าจะติดภารกิจ ส่วนวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายนช่วงเช้า สมาชิกครอบครัวน่าจะมีการเดินทางมาเยี่ยมท่าน แต่ก็ยังไม่ทราบว่าท่านใดจะเดินทางมาเยี่ยมบ้าง ทั้งนี้ ท่านน่าจะรับประทานอาหารได้ปกติ ส่วนหลังจากนี้ตนยังตอบอะไรไม่ได้