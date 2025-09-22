อดีตรองโฆษกรบ. การันตี ไตรศุลี เหมาะนั่ง เลขานายกฯ ยันแม้อายุน้อย แต่ประสบการณ์การเมืองแน่น
เมื่อวันที่ 22 กันยายน จากกรณีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย ยกคณะช่วย นางสาวจินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ศรีสะเกษ หาเสียง พร้อมแนะนำ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย ว่านี่คือสุดยอดดวงใจ ทำงานแทน หัวใจคนศรีสะเกษ และว่า จะเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และยังได้แนะนำ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ว่าจะเป็นคนที่เป็นกระบอกเสียง จะมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ
ล่าสุด นางสาวรัชดา ธนาดิเรก อดีตรองโฆษกรัฐบาล คณะรัฐมนตรีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าว โดยว่า
“เล่าเรื่องว่าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีอนุทิน ที่อายุน้อยที่สุด แต่ประสบการณ์ไม่น้อยเลย
ดีใจกับน้อง กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล ผู้ซึ่งกำลังจะได้รับตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อนุทิน..อายุยังห่างไกลหลักสี่ แต่ประสบการณ์ทางการเมืองนั้นมากมายกว่านักการเมืองหลายคน จากสาวน้อยที่เป็นกำลังหลักให้คุณพ่อในการทำหน้าที่ นายก อบจ.ศรีษะเกษ สู่ทำเนียบรัฐบาล เป็นรองโฆษกฯสมัยลุงตู่ แล้วไปต่อเป็นเลขานุการรัฐมนตรีมหาดไทย อนุทิน
วันนี้มันคือเจ๋งมาก ในช่วงเวลาหกปี มาไกลสู่ตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี..การที่สาวน้อยคนหนึ่ง มายืนอยู่ตรงนี้ได้ บางคนอาจบอกว่าเพราะดวง เพราะลูกบ้านใหญ่ แต่ถ้าไม่มีฝีมือ ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีวุฒิภาวะ ไม่มีภาวะผู้นำ ตำแหน่งสำคัญนี้ใครจะกล้าให้ และจะให้ทำไมในเมื่อก็มีคนฝันใฝ่อยู่มากมาย
น้องไม่ค่อยชอบพูด ไม่ชอบออกสื่อ แต่เมื่อถึงคราวต้องให้สัมภาษณ์ก็มีประเด็นดีทุกครั้ง เป็นคนมีน้ำใจ ใจกว้าง เอาทุเรียนภูเขาไฟ เอาข้าวมาแจกคนในทำเนียบและกองทัพนักข่าวอยู่เป็นประจำ อีกสิ่งหนึ่งที่ชอบในตัวน้องมาก คือไม่มีความยะโส คิดว่าตัวเองเจ๋ง กลับกัน รู้สึกได้ว่า ยิ่งเขาเติบโต เขายิ่งถ่อมตน และรักษาความเสมอต้นเสมอปลาย..น้องเป็นคนมีของ แต่ไม่ชอบยอมรับ ประการฉะนี้ใครจะกล้าจีบหละนี่”