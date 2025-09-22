วปอ.ติดรูป ‘อนุทิน’ ขึ้นทำเนียบศิษย์เก่า ดำรงตำแหน่งสำคัญ เผยศิษย์เก่าคนที่ 7 เป็นนายกรัฐมนตรี

วปอ.ติดรูปภาพ ‘อนุทิน’ ขึ้นทำเนียบศิษย์เก่า วปอ.ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในอดีตและปัจจุบัน ถือเป็นศิษย์เก่า วปอ.คนที่ 7 ที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ. ได้นำภาพของนายอนุทินมาติดไว้บริเวณทำเนียบศิษย์เก่า วปอ.ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในอดีตและปัจจุบัน โดยนายอนุทินเป็นศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2561 และถือเป็นศิษย์เก่า วปอ.ลำดับที่ 7 ที่ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญคือนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ในอดีตเคยมีศิษย์เก่า วปอ.เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นศิษย์เก่า วปอ.รุ่น 1 พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี ศิษย์เก่า วปอ.รุ่น 9 พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ศิษย์เก่า วปอ.รุ่น 5 พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ศิษย์เก่า วปอ.รุ่น 36 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ศิษย์เก่า วปอ.รุ่น 38 และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี ศิษย์เก่า วปอ.รุ่น 20