ทหารเขมร เคลื่อนไหวต่อเนื่อง นำ IOT ลงพื้นที่ ถ่ายคลิป-ภาพ คาดนำไปเผยแพร่

ทหารเขมร เคลื่อนไหวต่อเนื่อง นำ IOT ลงพื้นที่ ถ่ายคลิปถ่ายภาพคาดนำไปเผยแพร่
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ที่บริเวณจุดตรวจบ้านหนองจาน (จต.ส.40) ถนนศรีเพ็ญ ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว มีความเคลื่อนไหวทางฝั่งกัมพูชา โดยได้มีทหารกัมพูชา ส่วนหนึ่งนำคณะทหารซึ่งคาดว่าเป็นคณะ IOT จำนวน 30-40 คน เข้ามายังพื้นที่ บริเวณแนวลวดหนาม เพื่อเป็นการเข้ามาติดตามสถานการณ์เพิ่มเติม จากในห้วง 1-2 วันที่ผ่านมา มีเหตุชาวบ้านมารวมตัวชุมนุมประท้วงและติดตามสถานการณ์ฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางฝั่งกัมพูชายังมีการทำ IO อย่างต่อเนื่อง โดยมีการถ่ายภาพและถ่ายคลิปวิดีโอ ไว้เพื่อนำไปเผยแพร่
