เทวฤทธิ์ งัดภาพอนุทิน ทาบ บวรศักดิ์ จี้เปิดเผยคุยอะไรกับประธาน กสทช.

“เทวฤทธิ์” งัดภาพ “อนุทิน” ทาบ “บวรศักดิ์” นั่งรองนายกฯ สงสัยชายอีกคน คือ ประธาน กสทช. ใช่หรือไม่ จี้เปิดเผยคุยเรื่องอะไร ซัด “กสทช.” ไม่กำกับธุรกิจโทรคมนาคมควบรวม ทำประชาชนจ่ายค่าบริการแพง-ด้อยคุณภาพ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มี พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม วาระพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2567 และรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี 2567
โดยนายเทวฤทธิ์ มณีฉาย ส.ว. อภิปรายว่าในการทำหน้าที่ของ กสทช.พบว่าในวันที่ 23-24 กันยายน จะมีการประชุม เมื่อพิจารณาระเบียบวาระพบว่ามีเรื่องที่ค้าง 31 วาระ พบว่ามีวาระที่ค้างเก่าสุดมาตั้งแต่ปี 2566 ในประเด็นการปรับโครงสร้างของ กสทช. นอกจากนั้นแล้ว ในการทำงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กสทช. มีการตั้งข้อสังเกตต่อการควบรวมของธุรกิจโทรคมนาคม ระหว่าง บริษัททรูและดีแทค เมื่อตุลาคม ปี 2565 และเห็นชอบเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในรายงานของ กสทช.พบว่า กสทช.ได้ติดตามเงื่อนไขและมาตรการเฉพาะต่างๆ อย่างไรก็ตาม จากการติดตามของสภาองค์กรผู้บริโภคพบว่าประชาชนต้องชำระค่าบริการที่แพงมากขึ้น แต่คุณภาพการให้บริการนั้นลดลง
นายเทวฤทธิ์ยังได้ตั้งคำถามต่อกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและ รมว.มหาดไทย โพสต์ภาพในเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อครั้งเข้าทาบทามนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เข้ารับตำแหน่งรองนายกฯ ซึ่งในภาพพบว่ามีบุคคล 3 คนปรากฏในภาพ ว่า บุคคลที่อยู่ร่วมในภาพซึ่งนั่งหันหลัง มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นประธาน กสทช. ใช่หรือไม่ หากใช่ ตนขอตั้งคำถามว่าไปคุยเรื่องอะไร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และประชาชนตรวจสอบได้
ด้าน น.ส.นันทนา นันทวโรภาส ส.ว. อภิปรายต่อกรณีที่การประมูลคลื่นความถี่ที่ประมูลไปเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ามีผู้ประมูลเพียง 2 ราย ในราคาประมูลที่ต่ำเกินจริง ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการแบ่งเค้กให้กับผู้เข้าประมูลหรือไม่ อย่างไรก็ดีตนขอเรียกร้องให้ กสทช.หยุดบริการแบบเดิมๆ และควรตั้งรับใหม่ เพื่อไม่ให้ประชาชนที่จ่ายเงินเดือนให้ต้องผิดหวัง