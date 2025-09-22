สุวัจน์ ร่วมงานวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ครบรอบปีที่ 77
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 พลโทบุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ครบรอบ 77 ปี โดยมี พลเอกพนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหากุศล พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2, หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ, เอกชน,กลุ่มจิตอาสา, กำลังพลและครอบครัว พี่น้องประชาชนชาวโคราชร่วมพิธีอย่างสมเกียรติ
บุคคลสำคัญที่มาร่วมงาน อาทินายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้ร่วมเป็นเกียรตืในงานวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 พร้อมมอบดอกไม้ และรูปหล่อท้าวสุรนารี (ย่าโม) เพื่อความเป็นสิริมงคล
พลเอกณพล บุญทับ คืออดีตรองสมุหราชองครักษ์ ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร อดีตแม่ทัพภาคที่ 2
พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อรำลึกถึงวีรบุรุษผู้เสียสละชีพเพื่อชาติ และเพื่อเป็นการแสดงพลังความสามัคคีระหว่างกองทัพ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ในงานวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ครบรอบปีที่ 77 พิธีสำคัญประกอบด้วย พิธีสักการะพระอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (หน้าประตูชุมพล), พิธีทางศาสนา ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร, พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพิธีอ่านสารเนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 โดยแม่ทัพภาคที่ 2 และพิธีบำเพ็ญกุศล ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก
โดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 10 รูป และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป ได้เมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่กำลังพลและครอบครัวที่เข้าร่วมในพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 เริ่มจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491 ภายใต้การจัดระเบียบการบังคับบัญชาของกองทัพบกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกองพลที่ 3 เป็นหน่วยขึ้นตรง และต่อมาได้มีการขยายกำลังเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น กองทัพภาคที่ 2 จึงถือเอาวันที่ 4 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2
ตลอดระยะเวลา 77 ปีที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี เพื่อปกป้องเอกราช อธิปไตย และความสงบสุขของประชาชน ทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส อาทิ การบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชายแดน และการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ