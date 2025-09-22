ปวิน ชี้ 3 สัญญาณอันตราย หลังอนุทินประกาศชัด ยกเรื่องชายแดน ให้ทหารตัดสินใจเต็มที่

ปวิน ชี้ 3 สัญญาณอันตราย หลังอนุทินประกาศชัด ยกอำนาจให้ทหาร ตัดสินใจเรื่องชายแดนเขมร
จากกรณีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ว่า ภายหลังรับตำแหน่งฝ่ายบริหารประเทศเมื่อไหร่ จะให้ทหารตัดสินใจเต็มที่ในเรื่องการปิดด่าน และการสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชานั้น
ล่าสุด 22 กันยายน 2568 ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ให้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวว่า การที่อนุทินประกาศให้อำนาจกองทัพตัดสินใจเรื่องชายแดนไทย-กัมพูชาโดยตรงนั้น ไม่ใช่แค่เรื่องนโยบายธรรมดา แต่เป็นสัญญาณที่อันตราย และน่าเป็นห่วงหลายประการ ดิชั้นขอวิเคราะห์ดังนี้
1.ในระบอบประชาธิปไตย หลักการสำคัญที่สุดประการหนึ่งคือ “พลเรือนต้องอยู่เหนือกองทัพ” (Civilian Supremacy) หมายความว่า รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะต้องมีอำนาจสูงสุดในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจในทุกมิติของประเทศ รวมถึงเรื่องความมั่นคงและกิจการชายแดนด้วย การที่ผู้นำรัฐบาลมอบอำนาจเต็มให้กับกองทัพในการตัดสินใจเรื่องละเอียดอ่อนอย่างข้อพิพาทชายแดน เท่ากับเป็นการยอมรับโดยปริยายว่าอำนาจของรัฐบาลพลเรือนนั้นมีข้อจำกัด และเป็นการเปิดทางให้กองทัพเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองที่เกินขอบเขตหน้าที่ของตนเอง
2.การปกป้อง “เครือข่ายการเมือง” ของตัวเอง คือดิชั้นมองว่า นโยบายนี้ของอนุทินสามารถตีความได้ว่าเป็นการ “เอาใจ” และ “ทำคะแนน” กับกลุ่มอำนาจเก่า รวมถึงกองทัพและกลุ่มอนุรักษนิยมที่ใกล้ชิดกับสถาบันฯ หลังจากที่รัฐบาลขึ้นมามีอำนาจด้วยเสียงข้างน้อย การที่จะรักษาเสถียรภาพและอยู่รอดได้นาน จำเป็นต้องได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากกลุ่มอำนาจเดิมที่เคยกุมบังเหียนประเทศมานาน การมอบอำนาจให้กองทัพในเรื่องชายแดน จึงไม่ใช่แค่เรื่องของประสิทธิภาพในการทำงาน แต่เป็นการ “เซ็นสัญญา” ทางการเมืองเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นพวกเดียวกับพวกเขา และพร้อมที่จะแบ่งปันอำนาจให้เพื่อแลกกับความมั่นคง
3.การลดทอนอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง คือเมื่อผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งยอมมอบอำนาจการตัดสินใจที่สำคัญให้กับหน่วยงานที่ไม่ได้รับเลือกจากประชาชน นั่นเท่ากับเป็นการลดทอนอำนาจ และความชอบธรรมของตัวเอง การตัดสินใจเรื่องชายแดนไม่ควรถูกจำกัดแค่ในมิติของความมั่นคงทางทหารเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงมิติทางเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชนของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน และการทูต ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลพลเรือน การโยนเผือกร้อนให้กองทัพ จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบในประเด็นที่ซับซ้อน และเป็นการทำให้ประชาชนเกิดความสับสนในบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลตัวเอง
สรุปแล้ว การกระทำของอนุทินในกรณีนี้ถือว่าแย่มาก ไม่ใช่แค่ในแง่ของหลักการประชาธิปไตยเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเมืองที่ “ยอมจำนน” ต่อกลุ่มอำนาจเก่า เพื่อแลกกับการดำรงอยู่ของรัฐบาล มันเป็นการยืนยันอีกครั้งว่า แม้จะมีการเปลี่ยนขั้วอำนาจ การเมืองไทยก็ยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง และการนำพาประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างแท้จริงคงเป็นเรื่องที่ยากยิ่งค่ะ
หวังว่า อาหนูคงไม่ว่า ที่ดิชั้นวิจารณ์แบบตรงไปตรงมานะคะ