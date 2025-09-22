เปิดเซฟ พล.อ.ชนะทัพ อินทามระ พ้น ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มี 40 ล้าน
เมื่อวันที่ 22 กันยายน สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยทรัพย์สิน กรณี พล.อ.ชนะทัพ อินทามระ พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
โดย พล.อ.ชนะทัพ แจ้งว่า มีทรัพย์สินรวม 40,33,933 บาท โดย แบ่งเป็นเงินสด 10,000 บาท , เงินฝาก 16,688,807 บาท เงินลุงทุน 3,641,325 บาท , ที่ดิน 3,327,000 บาท , โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4,013,580 บาท , สิทธิและสัมปทาน 11,568,820 บาท และ ทรัพย์สินอื่นๆ 1,064,400 บาท โดยมีหนี้สิน เป็นเงินเบิกเกินบัญชี 2,016 บาท
มีรายได้จากเงินเดือน 983,040 บาท เงินเดือนประจำ 600,000 บาท , เงินเดือนบำนาญ 840,280 บาท , ดอกเบี้ยเงินฝาก 30,000 บาท , ขายทรัพย์สิน 2,5000,000 บาท , ดอกเบี้ยตราสารหนี้ 182,454 บาท , รับมรดก 182,454 บาท รวมรายได้ต่อปี 3,851,106 บาท
มีที่ดิน 2 แปลง ที่ ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี และห้องชุด เซอร์เคิลคอนโดมิเนียม แขวงบางกะปิ กรุงเทพฯ มูลค่า 1,013,580 บาท สำหรับทรัพย์สินอื่นๆที่น่าสนใจ มีสัญญาแบ่งเช่าช่วงที่พักอาศัย อาคารโครงการแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ชั้น 27 มูลค่า4,683,922 บาท , สัญญาเช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย 71 ตารางวา มูลค่า 6,674,000 บาท
นอกจากนี้ ยังมี พระพุทธรูปบูชา 12 องค์ , นาฬิกาข้อมือ , พระเครื่อง , สร้อยคอทองคำ , แหวน และ กระเป๋า BALLY 4 ใบ 100,000 บาท