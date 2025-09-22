บิ๊กเล็ก ปธ.แถลงผลศึกษา วปอ. รุ่น 67 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ชู ‘สปีดอัพไทย’
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม เป็นประธานการแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 67 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ และ ศิษย์เก่าวิทยาลัยป้องกันราอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 เข้าร่วมฟังการแถลง พร้อมด้วย พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ว่าที่ปลัดกระทรวงกลาโหม , พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) , พล.อ.ณัฐวุฒิ นาคะนคร รองผู้บัญชาการทหารบก (รองผบ.ทบ.) , พล.อ.อ. พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารกองทัพอากาศ (ผบ.ทอ.) , พล.ร.อ.วรวุธ พฤกษา รุ่งเรือง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ , พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม เข้าร่วมรับฟังด้วย
โดย พล.ท.ทักษิณ สิริสิงห ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กล่าวรายงานว่า ในนามของข้าราชการและนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ขอขอบคุณทุกคนที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมงานการแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 67 ในวันนี้ ด้วยหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร เป็นหลักสูตรด้านความมั่นคง สำหรับผู้บริหารระดับสูงในปีการศึกษา 2567 มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน 294 คน ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ตำรวจ 100 นาย, ข้าราชการพลเรือน 107 คน, นักธุรกิจและภาคเอกชน 80 คน, นักศึกษามิตรประเทศ จำนวน 7 นาย จาก 7 ประเทศ
พล.ท.ทักษิณ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้การศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นการศึกษาแบบบูรณาการมีการบรรยาย การถกแถลง การสัมมนาเชิงวิชาการ ที่ครอบคลุมทุกมิติทางด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การทหาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ภายใต้ระยะเวลาการศึกษาที่ต่อเนื่อง 11 เดือน ซึ่งนักศึกษาได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนได้ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและกำหนดการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
พล.ท.ทักษิณ กล่าวอีกว่า ส่วนข้อสรุปสำคัญที่ได้จากการศึกษาในปีนี้อยู่ภายใต้แนวคิด สปีดอัพไทย เร่งเครื่องประเทศไทยด้วย 3 พลังสำคัญ ได้แก่ Talent –Technology–Total Security เพื่อช่วยเสริมยุทธศาสตร์ชาติให้นำพาประเทศไทยประสบความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป
ด้าน พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสลับซับซ้อนทั้งจากมิติทางเศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ ความมั่นคงและเทคโนโลยีใหม่ ๆ การบริหารจัดการประเทศจึงต้องประเชิญกับความท้าทายนานับประการ ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ การแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจ ปัญหาเศรษฐกิจโลกและหนี้สาธารณะ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์ ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือบิ๊กดาต้า ไปจนถึงเทคโนโลยีชีวภาพได้ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความท้าทายใหม่ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
พล.อ.ณัฐพล กล่าวอีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทั้งทางไซเบอร์ข่าวปลอมและสงครามข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏการณ์เหล่านี้ยืนยันอย่างชัดเจนว่า ความมั่นคงในยุคปัจจุบันที่ในเอกสารยุทธศาสตร์ 20 ปี ใช้ชื่อเรียกว่าความมั่นคงแบบองค์รวม ไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่มิติทางการทหารแต่ยังขยายขอบเขตไปสู่มิติทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลการศึกษาสปีดอัพไทยแลนด์ของนักศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 67 ซึ่งได้นำ เสนอกรอบความคิดเชิงยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความท้าทายดังกล่าวอย่างรอบด้าน
พล.อ.ณัฐพล กล่าวต่อว่า จึงมีความน่าสนใจอย่างยิ่งโดยหลักการ 3 T ที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนได้ถูกวางให้ครอบคลุมทั้งมิติทางทุนมนุษย์ที่เป็นรากฐานสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวต่อไปอย่างต่อเนื่องและยังยืนมิติของเทคโนโลยี ซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงหรือกลไกผลักดันหลักที่ทำให้การพัฒนาเปลี่ยนแปลงประเทศเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และมิติของความมั่นคงแบบองค์รวมหรือ Total Security ซึ่งจัดเป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุดของทุกประเทศที่ไม่แตกต่างกันในการเรียก
พล.อ.ณัฐพล กล่าวอีกว่า ในการที่จะทำให้ประเทศชาติและประชาชนของตนเกิดความมั่นคงปลอดภัยอย่างรอบด้านมากที่สุด ข้อเสนอที่กล่าวถึงทั้งหมดในวันนี้ นับว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของไทยและประเด็นสำคัญเร่งด่วนของประเทศที่รัฐบาลต้องนำไปดำเนินการเพื่อยกระดับประเทศไทยของเราให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในหนึ่งเจนเนอเรชั่นตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พล.อ.ณัฐพล กล่าวย้ำว่า ตนมีความคาดหวังอย่างยิ่งว่า ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเหล่านี้จะไม่หยุดอยู่บนเพียงหน้าบนหน้ากระดาษ แต่จะได้ถูกนำไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับความท้าทายในโลกยุคใหม่ได้อย่างมั่นคง และสามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างยั่งยืนอันจะทำให้เราทุกคนบรรลุเป้าหมายสูงสุดของสปีดอัพไทยแลนด์ในการก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยคนที่มีศักยภาพสามารถใช้เทคโนโลยีสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงของชาติในทุกมิติ ตามที่ได้ตั้งปณิธานร่วมกันไว้
พล.อ.ณัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ท้ายที่สุดนี้ตนขอชื่นชมผลงานของนักศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 67 ได้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าชิ้นนี้ อันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเดินหน้านำพาประเทศไทยสู่ความมั่นคงและยังยืนต่อไป