รอ เอกนัฏ ตกผลึกร่วมภท. อัครเดช-11 ส.ส. พร้อมย้ายซบตาม

“อัครเดช” เดินต้อยตาม “อนุทิน” รับ โดนแซวเหลือแค่เซ็นชื่อในใบสมัครเข้า “ภูมิใจไทย” ระบุ สส.11-12 คน รอ “เอกนัฏ” ตกผลึกร่วมงานการเมืองพรรคสีน้ำเงิน ชี้ เร่งหารือก่อนแจ้ง ปชช.ทราบก่อนยุบสภา
เมื่อเวลา 15.50 น. วันที่ 22 กันยายน ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการร่วมงานแถลงผลการศึกษา วปอ.67 ถึงความชัดเจนทางการเมือง ว่าหลังจากที่ตนได้ลาออกจากโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้มีการพูดคุย และจะเริ่มงานทางการเมืองกับนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อดีตเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมกับสส.เขต และบัญชีรายชื่ออีก 11-12 ราย
ส่วนการที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เอ่ยปากแซวว่าได้กรอกใบสมัครแล้ว เหลือเพียงแต่ลงชื่อนั้น นายอัครเดช ระบุว่า ตนเรียน วปอ.67 จึงมีโอกาสมาต้อนรับท่าน ท่านได้ทาบทามเข้ามา อีกทั้งที่ผ่านมานายเอกนัฏ และตนได้มีการพูดคุยกับนายอนุทิน เห็นว่าแนวทางการเมืองคล้ายกลับพรรคภูมิใจไทย ในโอกาสอันใกล้อาจจะมีโอกาสทำงานร่วมกับพรรคภูมิใจไทย อย่างไรจะต้องรอการแถลงของนายเอกนัฏ และกลุ่มของตนอีกครั้ง
เมื่อถามว่า จะเปิดตัวในเร็วๆ นี้หรือไม่ นายอัครเดช ระบุว่า ขณะนี้ยังคงเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ ต้องคำนึงถึงมารยาททางการเมือง แต่ในอนาคตความชัดเจนก็ต้องเกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ของ สส.เดิมได้รับทราบ
นายอัครเดช ยอมรับว่า การลาออกจากตำแหน่งโฆษกพรรค เกิดจากปัญหาภายในตามที่เป็นข่าว สมาชิกบางส่วนออกไปอยู่กับนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส่วนหนึ่งก็ออกมาร่วมงานกับนายเอกนัฏ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเสร็จสิ้นการแถลงผลการศึกษา นายอัครเดช เดินตามหลังนายอนุทินมาอย่างใกล้ชิด ก่อนที่จะชมบูทของ วปอ.ต่อไป