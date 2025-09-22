หมอเปรม แฉกลางสภา ที่ปรึกษา กสทช. ละเมิดทางเพศพนง.ระหว่างสัมนา เลขาฯแจง ตั้งกก.สอบแล้ว

หมอเปรม แฉ กลางสภาฯ มีที่ปรึกษากสทช.บางคนละเมิดทางเพศพนักงานหญิงระหว่างไปสัมนาที่ภูเก็ต แต่ปิดเรื่องกันเงียบ สุดท้ายลาออกหวังให้เรื่องจบแต่พ่อแม่ผู้เสียหายไม่ยอม ด้าน รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. แจง ตั้งกรรมการสอบแล้ว รู้ผล ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มี พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม วาระพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2567 และรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี 2567
นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ ส.ว.ได้อภิปรายสอบถามข้อสงสัย ว่า กสทช.จัดประชุมที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2566 ในโครงการ Regulatory Network Meeting (RNM 2023) โครงการนี้เป็นความต้องการของกสทช.บางคนที่อยากเข้ามาควบคุมและกำกับดูแลสายงานวิชาการ ตั้งงบไว้ 5 ล้านบาท ในการจัดสัมมนาครั้งเดียว แต่ถูกอนุกรรมการงบประมาณของกสทช.ตัดเหลือ 3.2 ล้านบาท แม้จะมีการทักท้วงแต่ก็มีการดำเนินการจนในที่สุดได้งบเพิ่มมาถึง 7.6 ล้านบาท เกินกว่าที่ควรจะเป็นเกือบเท่าตัว มีการเพิ่มงบผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศเข้ามาด้วย 13 คน ใช้งบ 2.6 ล้านบาท เป็นค่าตั๋วเครื่องบินให้กับผู้ที่สนิทสนม กับกสทช.บางคน ซึ่งเชิญผ่านอีเมล ไม่ใช่เชิญในนามสำนักงาน กสทช.
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ปรากฏว่า ขณะที่ประชุมมีเรื่องเสื่อมเสีย มีการละเมิดทางเพศเกิดขึ้น มีการปกปิดข่าวข่มขู่ไม่ให้เปิดเผยข้อเท็จจริง หลังจากนั้นก็มีที่ปรึกษาใกล้ชิดกสทช.คนหนึ่งที่ก่อเรื่องก็ลาออก โดยอ้างว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพ มาถึงวันนี้ยังไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในเรื่องนี้
“คดีเช่นนี้ใช้ได้หรือไม่ เรื่องลักษณะนี้กลับไม่ได้รายงานไว้ในเอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา ขนาดผมอยู่นอกกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) และกสทช.ยังรู้เรื่องนี้อย่างละเอียด แต่ทำไมกสทช.ถึงเงียบ เมื่อมีเรื่องที่ปรึกษากสทช.ไปละเมิดพนักงาน พ่อแม่ผู้หญิงเขาไม่ยอม เรื่องดังกล่าว จะแก้ปัญหาอย่างไร อยากให้ประธานกสทช.และเลขาธิการกสทช.ได้ชี้แจงเรื่องฉาวโฉ่เช่นนี้ด้วย” นพ.เปรมศักดิ์ กล่าว
ด้าน นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการกสทช. รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช.ชี้แจง ว่า เรื่องดังกล่าว ได้ตั้งกรรมการมาสอบข้อเท็จจริงแล้ว และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้