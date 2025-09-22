ในหลวง พระราชทาน ‘เหรียญราชการชายแดน’ อนุทิน นายพลทหาร-จนท. 1,803 ราย

ในหลวง พระราชทาน ‘เหรียญราชการชายแดน’ อนุทิน และจนท. 1,802 ราย
เหรียญราชการชายแดน – เมื่อวันที่ 22 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน 31 จังหวัด ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน และการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ.2531 จำนวน 1,803 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ซึ่งมีชื่อของ นายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2568
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน