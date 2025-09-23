อนุทิน โชว์นโยบายรัฐบาล 8 หน้า-4 มิติ ด้าน วันนอร์ แย้มเปิดประชุมรัฐสภาชำแหละ 1-2 ต.ค.นี้

อนุทิน โชว์นโยบายรัฐบาล 8 หน้า-4 มิติ ด้าน วันนอร์ แย้มเปิดประชุมรัฐสภาชำแหละ1-2 ต.ค.นี้
เมื่อวันที่ 22 กันยายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาว่า ขณะนี้วางเค้าโครง รวมถึงเนื้อหาเสร็จหมดทุกเรื่องแล้ว อาจต้องปรับเนื้อหานิดหน่อย เพื่อให้ตรงความต้องการ และความห่วงใยจากทุกภาคส่วนมากที่สุด
เมื่อถามว่า นโยบายเศรษฐกิจจะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ในร่างนโยบายนั้น นายกฯ กล่าวว่า ไม่มีคำว่ากี่เปอร์เซ็นต์ เพราะเป็นนโยบายที่ประกอบในหลายมิติ ทั้งความมั่นคง สังคม เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชน และแผนการทำงานของรัฐบาล
แหล่งข่าวจากพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เปิดเผยการเตรียมร่างคำแถลงนโยบายของรัฐบาลอนุทินว่า ขณะนี้ร่างคำแถลงนโยบายรัฐบาลเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีจำนวนทั้งหมด 8 หน้า โดยนโยบายทั้งหมดจะเน้น 4 ด้าน ประกอบด้วย เศรษฐกิจปากท้อง ความมั่นคงและชายแดน ปัญหาสังคม ภัยธรรมชาติและการเยียวยา นโยบายด้านเศรษฐกิจ จะเน้นเรื่องการลดค่าครองชีพแก่ประชาชน เช่น นโยบายคนละครึ่ง ซึ่งขณะนี้เรื่องระบบการใช้-วงเงินอยู่ระหว่างการพูดคุย การลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ลดค่าทางด่วน รวมถึงอาจจะมีการปรับนโยบายที่พรรคภท. เคยหาเสียงไว้ เช่น โซลาร์รูฟท็อป เป็นโซลาร์ชุมชน 1,500 เมกะวัตต์ เพื่อให้เข้ากับการทำงานของอายุรัฐบาล 4 เดือน นอกจากนี้จะมีการสานต่อนโยบายหวยเกษียณ โดยอาจจะมีการปรับรูปแบบใหม่
ส่วนนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย สายสีแดง และสีม่วง ที่จะสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนนี้ ต้องรอการพูดคุยอีกครั้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนหลังแถลงนโยบาย
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงวันแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาว่า ” ถ้าหากทุกอย่างพร้อมไม่มีอะไรติดขัด อาจจะเป็นวันที่ 1 – 2 ตุลาคม โดยจะใช้เวลาทั้ง 2 วัน เท่ากับรัฐบาลที่ผ่านมา แต่ทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับข้อตกลงของวิปทั้ง 3 ฝ่าย “