ภูริกา อ้อนชาวศรีสะเกษ ขอคะแนนโค้งสุดท้าย ก่อนหย่อนบัตรอาทิตย์นี้ หวังสานต่องาน-ล้มอำนาจทางการเมืองที่ไม่ฟังเสียง ปชช.
เมื่อวันที่ 23 กันยายน น.ส.ภูริกา สมหมาย ผู้สมัคร สส.เขต 5 ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย (พท.) ลงพื้นที่หาเสียงในพื้นที่อ.ขุนหาญ และอ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยน.ส.ภูริกา กล่าวว่า ตนขอยืนยันว่าพรรค พท. ไม่เคยดูถูกเสียงประชาชน และทุกนโยบายมาจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทุกยุคทุกสมัยประชาชนได้ประโยชน์จริง ขณะนี้ถึงเวลาต้องคืนอำนาจให้ประชาชน ขอให้พี่น้องช่วยเลือกตนเพื่อเข้าไปทำงานสนับสนุนพรรค พท. และเดินหน้าตั้งรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากของประชาชน และเพื่อรวมพลังล้มอำนาจทางการเมืองที่ไม่เห็นหัวประชาชน
น.ส.ภูริกา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ตนลงพื้นที่หาเสียงเชิงรุกทุกรูปแบบ พร้อมทำหน้าที่ทายาททางการเมือง เพื่อสานต่ออุดมการณ์ของนายอมรเทพ สมหมาย อดีตส.ส.ศรีสะเกษ แชมป์เก่าที่เสียชีวิต โดยนอกจากจะมีการจัดเวทีปราศรัยใหญ่และปราศรัยย่อยตามชุมชนหมู่บ้าน ยังมีการเดินเคาะประตูบ้าน ตามชุมชนหมู่บ้านต่างๆ ในโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง แม้ช่วงนี้จะมีฝนตกต่อเนื่อง แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค เดินตากฝนพบชาวบ้านทุกวัน ยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียง และเข้าไปเป็นผู้แทนสนับสนุนพรรค พท. ฉะนั้น ขอความเมตตา ขอคะแนน ให้โอกาส สานงานต่อ เพื่อผลักดันการพัฒนาทุกด้าน
น.ส.ภูริกา กล่าวด้วยว่า ยืนยันว่า ตนไม่เคยหวั่นไหว แม้จะเป็นสนามเลือกตั้งที่มีอุปสรรคมากมาย ทั้งปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา รวมถึงปัญหาการเมือง ที่จากเดิมเป็นขั้วรัฐบาลมาเป็นฝ่ายค้าน แต่ยังมีความพร้อมที่จะอาสารับใช้พี่น้องประชาชน ทั้งนี้ ตนมั่นใจพรรค พท. ยังเป็นความหวังของประชาชน เสมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านสาขา ให้ร่มเง่าแก่ประชาชนได้หลบแดดหลบฝน เพราะนโยบายของพรรค พท. ทุกยุคทุกสมัย ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จริงและยังใช้อยู่ ประชาชนคนไทยรับรู้ว่าทุกนโยบายเกิดจากความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
น.ส.ภูริกา กล่าวอีกว่า ที่สำคัญทุกครั้งที่พรรค พท. ตั้งรัฐบาลพัฒนาประเทศ มาจากเสียงข้างมากทุกยุค ทุกสมัย ไม่เคยมองข้าม หรือดูถูกเสียงของประชาชน ไม่เคยสร้างความบิดเบี้ยวทางการเมือง เคารพกฎกติกา ครรลองประชาธิปไตยมาตลอด ถึงจะเจอปัญหาทางการเมือง ยุบพรรคหลายครั้ง สิ่งสำคัญคือกำลังใจจากพี่น้องประชาชนที่รับรู้ตลอดว่า พรรค พท.ไม่เคยทิ้งประชาชน สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ โอกาสสำคัญของพี่น้องชาว อ.ขุนหาญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ที่จะแสดงพลัง เลือกผู้แทนของพรรค พท.เป็นอีกหนึ่งเสียง สนับสนุนการทำงานของพรรค พท. เดินหน้าตั้งรัฐบาลใหม่เสียงข้างมากที่มาจากเสียงประชาชน เพื่อคืนอำนาจประชาชน ให้เสียงประชาชนยิ่งใหญ่ในแผ่นดิน ล้มอำนาจทางการเมืองที่ไม่ฟังเสียงประชาชน สร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์