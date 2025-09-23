นพพล ซัด ‘อนุทิน’ เดินสายหาเสียงพื้นที่ ส.ส.ภูมิใจไทย เมินช่วยน้ำท่วม ปล่อยประชาชนลำบาก

นพพล โวย ‘อนุทิน’ ทอดทิ้งปชช.จมน้ำใช้ชีวิตลำบาก อัด น่าละอายเลือกเดินสายหาเสียงในจังหวัดที่มีส.ส.ของ ‘ภูมิใจไทย’ เมินช่วยจังหวัดที่ไร้ส.ส.พรรค
เมื่อวันที่ 23 กันยายน นายนพพล เหลืองทองนารา ส.ส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย (พท.) เปิดเผยว่า ภายหลังการเข้ารับตำแหน่งของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แทนที่จะเร่งในการแก้ปัญหาให้ประชาชน แต่นายอนุทินกลับเลือกเดินสายหาเสียงให้กับสมาชิกของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ทั้งจ.อ่างทอง อ.อยุธยา หรือแม้แต่ที่จ.ศรีษะเกษ ล้วนไปเพื่อการเมืองมากกว่าแก้ปัญหาให้ประชาชน
นายนพพล กล่าวต่อว่า สถานการณ์ในปัจจุบันหลายจังหวัดประสบปัญหาน้ำท่วม พี่น้องประชาชนเดือดร้อน รายได้หดหาย โดยเฉพาะในพื้นที่จ.พิษณุโลกที่บ้านเรือนประชาชนต้องจมน้ำ ในขณะพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำหลายแสนไร่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ แต่ไร้การเหลียวแลจากรัฐบาล นายอนุทินเลือกที่จะทอดทิ้งให้ประชาชนต้องจมอยู่กับน้ำ ใช้ชีวิตลำบาก นักเรียนต้องลุยน้ำไปสอบ นายอนุทินให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือไม่ หรือพิษณุโลกไม่มีส.ส.ของพรรค ภท.อยู่ นายอนุทินจึงไม่ให้ความสำคัญ ขออย่าให้เป็นเช่นนั้นเลย เพราะนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องบริหารประเทศดูแลพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ไม่ไช่แค่จังหวัดที่มีส.ส.ตัวเองเท่านั้น มันน่าละอายมาก
“นอกจากนี้หลังน้ำท่วมการเยียวยาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชนที่ประสบปัญหาสำคัญที่สุด ทั้งบ้านพัง ทั้งที่พื้นที่การเกษตรจมน้ำ หลายปีที่ผ่านมาการชดเชยความเสียหายที่ช้ามาก และไม่เป็นธรรม บางหลังพังทั้งหลังได้เงินเยียวยาหลักร้อย หวังว่าจะไม่เกิดขึ้น การเยียวยาพี่น้องประชาชนต้องเป็นไปตามความจริงและเป็นธรรม อย่าทุ่มงบประมาณไปยังจังหวัดที่มีส.ส.ของภูมิใจไทยเท่านั้น เพราะจะเป็นการสร้างภาระให้ประชาชนในที่สุด” นายนพพล กล่าว