แม่ทัพกุ้ง ปฏิเสธเล่นการเมือง แม้มีคนทาบนั่งตำแหน่งระดับสูง ชี้ชายแดนปะทะรอบ 2 ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

‘พล.ท.บุญสิน’ เผยการเมืองทาบทามนั่งตำแหน่งระดับสูง แต่ปฏิเสธ มองไม่ยั่งยืน ขอเป็นที่ปรึกษาเพื่อนๆ ในกองทัพ ย้ำปะทะรอบ 2 ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ มองเหตุพื้นที่สระแก้ว-กปจ.ชต.เชื่อมต่อ ทภ.2 เส้นเขตแดนเดียวกัน
เมื่อเวลา 08.15 น. วันที่ 23 กันยายน ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในกองบัญชาการกองทัพบก พร้อมร่วมร้องเพลงชาติกับเด็ก โดยพล.ท.บุญสินกล่าวย้ำว่า แม้จะเกษียณอายุราชการในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ ยืนยันว่าจะยังคงช่วยงานของกองทัพอย่างแน่นอน แม้ไม่ได้แต่งเครื่องแบบทหารแล้ว ยังสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนๆ ได้
พล.ท.บุญสินกล่าวยืนยันว่า จะไม่ทำงานด้านการเมือง ที่ผ่านมาได้เข้าไปพูดคุยกับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเราบอกว่าไม่ได้เล่นการเมือง เขาก็เปิดใจพูดคุยกับเรา ยืนยันตนจะรักษาสถานภาพนี้ไปเรื่อยๆ ไม่เอาเรื่องการเมืองเข้ามายุ่ง รับว่ามีคนติดต่อเข้ามา จะให้ตำแหน่งระดับสูงทางการเมือง แต่ก็ไม่เอา มองว่าไม่ยั่งยืน
นอกจากนี้ พล.ท.บุญสินยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-กัมพูชา (RBC) ว่า ยังไม่ได้กำหนดวัน ส่วนการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ตามข้อตกลง การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย-กัมพูชา (GBC) ที่ให้รือกันภายใน3สัปดาห์นั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เขาพูดกันเอาไว้ แต่ก็ต้องรอดูสถานการณ์และความจริงใจของกัมพูชาว่าเป็นอย่างไร
พล.ท.บุญสินกล่าวย้ำว่า สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของกองทัพภาคที่ 1 บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว และพื้นที่กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด (กปจ.ชต.) ส่งผลต่อพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 2 เพราะเป็นเส้นเขตแดนประเทศเดียวกัน พื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องเป็นนโยบายเดียวกัน และมีข้อระมัดระวังร่วมกัน การทำงานต่อจากนี้ของกองทัพในการปกป้องอธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา จะราบรื่นขึ้น เพราะได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ท่านก็สนับสนุนอยู่แล้ว ย้ำว่าทหารทำตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคง และผลประโยชน์ของประเทศชาติ
พล.ท.บุญสินเผยว่า ไม่ห่วงสถานการณ์ในพื้นที่ แม้ใกล้เกษียณอายุราชการอีกไม่กี่วันข้างหน้า เพราะทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้ว ส่วนที่เหลืออาจมีบ้างเล็กน้อย หรือพื้นที่ไหนที่ยังไม่เรียบร้อย และเป็นหน้าที่ของแม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่ที่จะต้องดำเนินการต่อ
เมื่อถามว่า ประชาชนมีความเป็นห่วงว่าอาจจะมีเหตุปะทะรอบที่ 2 พล.ท.บุญสินกล่าวว่า เป็นเรื่องของสถานการณ์ ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ เพื่อปกป้องอธิปไตย และย้ำว่าถ้ามันจะเกิด ถ้าไม่เกิดก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตามห้วงเวลา
เมื่อถามถึงกรณีที่กัมพูชาไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 2 พล.ท.บุญสินกล่าวว่า ไม่มีความร่วมมือ เพราะเขาวางเอง แล้วจะมาเก็บทำไม ความเป็นภัยคุกคามของทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ซึ่งจะประสานกับคณะอนุกรรมการออตตาวา ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบ แต่ก็ยอมรับว่าขัดกันอยู่ แต่มองว่ายาก
จากนั้น พล.ท.บุญสินรับมอบสิ่งของจากหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปช่วยเหลือทหารที่ปฏิบัติ ภารกิจที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
ต่อมาเวลา 10.00 น. พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานการประชุม หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก เพื่อสรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา และชายแดนไทย-เมียนมา สถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในช่วงรอยต่อการปรับเปลี่ยนตำแหน่งสำคัญซึ่งจะมีผลวันที่ 1 ต.ค.นี้