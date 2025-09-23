แพทองธาร เข้าพรรคเตรียมประชุม ยันสู้เต็มที่ ศึกเลือกตั้งซ่อม จ.ศรีสะเกษ

แพทองธาร เข้าพรรคเพื่อไทย ยัน สู้เต็มที่ ศึกเลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ ขณะที่ ‘วิสุทธิ์’ ขอ ‘ปชน.’ พิสูจน์เป็นฝ่ายค้านจริง พร้อมทำงานด้วย หากจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะลงชื่อคนแรก
เมื่อเวลา 09.57 น. วันที่ 23 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พท. เดินทางเข้าที่ทำการพรรค โดยผู้สื่อข่าวสอบถามถึงวันที่จะลงพื้นที่ช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อม จ.ศรีสะเกษ น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า เดี๋ยวจะให้นางมนพร เจริญศรี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย โทรศัพท์มาบอกอีกครั้ง
เมื่อถามว่า ประเมินสถานการณ์แล้วเป็นอย่างไรบ้าง นางสาวแพทองธาร กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า สู้เต็มที่ ก่อนขึ้นไปยังห้องทำงานทันที
ด้าน นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธาน ส.ส.พรรค พท. กล่าวถึงกรณีที่พรรค พท.ประกาศเป็นฝ่ายค้านอิสระ เนื่องจาก ส.ส. หลายคนตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ของพรรคประชาชน (ปชน.) ว่า เป็นฝ่ายค้านจริงหรือไม่ ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องที่พรรคปชน.ไปโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี หรือทำ MOA ร่วมกัน แต่เป็นเรื่องของพฤติกรรมและพฤติการณ์ ตลอดช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ที่พรรคปชน.ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างแท้จริง พร้อมตั้งคำถามว่า หากพรรค พท.เข้าชื่อยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา 151 พรรคปชน.จะร่วมด้วยหรือไม่ จะอภิปรายค้านหรืออภิปรายปกป้อง
นายวิสุทธิ์ กล่าวต่อว่า หากพรรค ปชน.จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเอง ตนจะเป็นคนแรกที่เข้าชื่อและพรรค พท.จะร่วมอภิปรายด้วย อย่างไรก็ตาม พรรคปชน.ต้องพิสูจน์ก่อนว่า จะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายค้ำ ซึ่งหากพิสูจน์ได้พรรค พท.ก็พร้อมทำงานในฐานะฝ่ายค้านร่วมกันอย่างเข้มแข็ง
ขณะที่ความเคลื่อนไหวพรรค พท.วันนี้มีแกนนำทยอยเข้าที่ทำการพรรคตั้งแต่เช้า เพื่อเตรียมประชุมประจำสัปดาห์ โดยในเวลา 13.00 น. จะเป็นการประชุม ส.ส.รายภาค และในเวลา 15.00 น. จะเป็นการประชุม ส.ส.ของพรรคทั้งหมด