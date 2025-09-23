ภูมิธรรม อึ้งคำพูด ธนาธร ป้องฮั้วสว.-เขากระโดง บอก ใครทำอะไรไว้ คนก็จดจำ ไม่ขอวิจารณ์
เมื่อเวลา 10.35 น. วันที่ 23 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรค พท. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวถึงคดีฮั้วสว.และเขากระโดง ว่า ถ้ามีความผิดจริง ทำไมรัฐบาลพรรค พท. ถึงไม่สั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ฟ้องร้องเอาผิด ว่า 2 ปีที่ผ่านมาคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีนั่นแหละ ที่ไม่ดำเนินการ เพราะต้องเริ่มต้นจากกรมที่ดิน เมื่อตนเข้าไปถึงได้เริ่มดำเนินการจะพูดว่า 2 ปีไม่ทำนั้น ไม่ใช่ แต่นายอนุทินไม่ได้ทำ
นายภูมิธรรม กล่าวต่อว่า สิ่งที่นายธนาธรพูด ตนก็อึ้งและเชื่อว่าประชาชนก็อึ้งกันไปเป็นแถบ เพราะไม่ควรจะออกมาจากปากของนายธนาธร ซึ่งเป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคประชาชน (ปชน.) ตนคงไม่ต้องอธิบายแล้ว แต่ให้ไปถามประชาชนว่าเวลานี้ประชาชนรู้สึกกันอย่างไร ตนว่านายธนาธรคงต้องไปทบทวนคำพูดเหมือนกันว่าที่พูดนั้นเชื่อแบบนั้นจริงๆ หรือพูดเพื่ออะไร ตนไม่ขอวิจารณ์
เมื่อถามว่า การที่นายธนาธรออกมาพูดแบบนี้ หลายคนมองว่า เป็นการปกป้องรัฐบาลมากกว่า และอาจไม่ใช่ฝ่ายค้านที่แท้จริง นายภูมิธรรม กล่าวว่า สื่อถามเองและตอบเองไปแล้ว ตนไม่ขอวิจารณ์คิดว่า วันนี้ทุกคนอยู่ในสายตาพี่น้องประชาชน ใครทำอะไรไว้คนก็จดจำ