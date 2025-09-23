ปชน.เตรียมขุนพล อภิปรายนโยบายรบ. บอก ‘พท.’ เลิกอารมณ์ค้าง จี้กลับมาทำฝ่ายค้านร่วมกัน

ปกรณ์วุฒิ เผย ปชน.เตรียมขุนพล อภิปรายนโยบายรัฐบาล-คุณสมบัติ รมว. งง “ผมเป็นฝ่ายไหน” หลัง ‘เพื่อไทย’ เล็งอภิปรายมากกว่ารัฐบาล จี้ กลับมาทำฝ่ายค้านร่วมกัน เลิก ‘อารมณ์ค้าง’ ได้แล้ว
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 กันยายน ที่รัฐสภา นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการอภิปรายในวันแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าว่า ตอนนี้ยังไม่มีการกำหนดธีม แต่พรรคประชาชนจะเริ่มจากเนื้อหาสาระก่อน ค่อยคิดธีมทีหลังเพราะหากคิดก่อนจะเป็นการจำกัดกรอบเนื้อหาสาระมากเกินไป
เมื่อถามว่าทิศทางจะไปทางไหนเพราะสังคมจับตามองการอภิปรายคุณสมบัติรัฐมนตรี นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่า ประเด็นมีหลากหลาย แต่เรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีมีแน่ๆ คือการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีบางคนว่าอาจทำหน้าที่โปร่งใส น่าไว้วางใจหรือไม่ และเวลา 4 เดือนที่เหลือมีอะไรที่รัฐบาลต้องเร่งทำ ซึ่งผู้อภิปรายขณะนี้มีประมาณเกือบ 20 คนแล้ว หลักๆ คงจะเป็นนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคฯ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร, น.ส.สิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคฯ นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคฯ และ ส.ส.อีกหลายคน
เมื่อถามว่าต้องเตรียมองครักษ์ไว้หรือไม่ เพราะพรรคเพื่อไทยอาจจะอภิปรายโจมตีพรรคประชาชน นายปกรณ์วุฒิถามกลับสื่อมวลชนแบบติดตลกว่า “นี่ผมเป็นฝ่ายอะไรนะ” พร้อมกล่าวว่า ไม่อยากให้เสียเวลาสภาแถลงนโยบายของรัฐบาล ควรอภิปรายนโยบายของรัฐบาล การจะมาโจมตีพรรคฝ่ายค้านด้วยกันเอง ตนคิดว่าเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ไม่ยาก แต่ถ้าไม่ได้หนักหนาจนเกินไป ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินดีกว่าว่าพรรคบางพรรคกำลังทำงานตรวจสอบรัฐบาล หรือกำลังทำงานโจมตีพรรคอื่น โดยที่วันประชุมสภา ก็แทบจะไม่เห็นพรรคเพื่อไทยอยู่แล้ว ขอให้ประชาชนตัดสินว่าพรรคเพื่อไทยจะใช้โอกาสนี้ในการตรวจสอบรัฐบาลหรือจะทำอะไร
เมื่อถามว่าการที่พรรคเพื่อไทยอภิปรายพรรคประชาชน เพราะไม่กล้าอภิปรายรัฐบาล “ภูมิใจไทย” หรือไม่ นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่า ตนก็ไม่แน่ใจ ต้องฝากสื่อมวลชนและประชาชนวิเคราะห์ดู เหตุใดพรรคเพื่อไทยจึงไม่ตรวจสอบรัฐบาลมากเท่าไหร่ เรื่องนี้ตนบอกไม่ได้จริงๆ อาจจะเป็นอารมณ์ค้างอยู่ แต่คิดว่าเลยเวลามานานแล้ว ปล่อยอารมณ์ตัวเองออกมาบ้าง แล้วใช้เหตุผล แล้วกลับมาทำงานร่วมกันดีกว่า