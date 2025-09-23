พริษฐ์ แจง ปมเสนอแคนดิเดตนายกฯ 3 คน ยัน ‘เท้ง’ ลำดับ 1 ไม่หวั่นคดี 44 ส.ส.

พริษฐ์ แจง แผนส่งแคนดิเดตนายกฯ 3 คนเป็นความเห็นส่วนตัวของ ‘เพชร กรุณพล’ ยัน ‘เท้ง’ นายกฯ ลำดับ 1 อยู่แล้ว ส่วนคนอื่นไว้พิจารณาอีกที บอกคดี 44 ส.ส. ยืนยันความบริสุทธิ์ แต่ผลลัพธ์เป็นอย่างไร มีแผนรองรับแล้ว ชี้ การเสนอกฎหมายที่เห็นต่าง เกิดขึ้นได้แต่ไม่ควรนำไปสู่การตัดสิทธิ์ทางการเมือง ลั่น หากเกิดอุบัติเหตุ ‘ปชน.’ ไปต่อแน่
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 23 กันยายน ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชน ที่มี 3 คน ว่า เรื่องนี้เข้าใจว่าข่าวที่ปรากฏเป็นความเห็นของนายกรุณพล เทียนสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรคประชาชน ซึ่งนายกรุณพลก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของเขา ว่าทางเลือกที่เป็นไปได้มีแบบไหนบ้าง ยืนยันว่าในพรรคยังไม่ได้มีข้อสรุป
ในส่วนของแคนดิเดตนายกฯ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ได้พูดไปแล้วว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เราอาจจะส่งแคนดิเดตนายกฯเกินกว่า 1 รายชื่อ แต่เราย้ำว่าจะให้ความชัดเจนกับประชาชนว่าใครคือแคนดิเดตนายกฯ คนหลักของเรา ซึ่งชัดเจนคือหัวหน้าพรรค และจะมาทำหน้าที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 ด้วย ส่วนรายชื่ออื่นจะเป็นอย่างไรตนไม่ทราบ เพราะพรรคเรามีบุคลากรที่มีความสามารถมากมาย คงจะเป็นขั้นตอนต่อไป ในการที่จะรับฟังความคิดเห็นและสรรหา
นายพริษฐ์ กล่าวว่า 44 ส.ส.ที่อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินนั้น ตนขอย้ำว่าเราต้องไม่ลืมว่าทั้งหมดเกิดขึ้นจากอะไร เพราะเกิดขึ้นจากส.ส.ของพรรคก้าวไกล เข้าชื่อเสนอกฎหมาย ในฐานะส.ส.แต่กลับโดนคดีที่อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงว่าอาจถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต ดังนั้น อย่าลืมข้อเท็จจริงตรงนี้ ซึ่งขอยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับ 44 ส.ส. ไม่ควรเกิดขึ้นกับส.ส.คนไหนเลย ตนยอมรับว่ากฎหมายแต่ละฉบับที่ส.ส.แต่ละคนเสนอ ต้องมีทั้งคนเห็นด้วยและเห็นต่าง ซึ่งกฎหมายมาตรา 112 ตนเข้าใจว่า เป็นประเด็นที่มีความเห็นแตกต่างกันเยอะมาก เพียงแต่เนื้อหาจะเป็นสิ่งที่ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ แต่คิดว่าการที่สส.ทำหน้าที่เสนอกฎหมายเข้าไป ไม่ควรนำไปสู่การตัดสิทธิ์ทางการเมือง
“สิ่งที่พรรคประชาชนให้ความสำคัญมากที่สุดในเวลานี้คือการยืนยันความบริสุทธิ์ของ 44 สส. และทำให้ทั้ง 44 คนนั้น ไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในกรณีนี้ สำหรับฉากทัศน์อื่นๆ เรายอมรับทุกแผนอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจน และสิ่งที่คุณกรุณพลพูดไป ก็เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวทั่วไป และเป็นแค่ทางเลือกหนึ่งในหลายๆทางเลือกที่สามารถพิจารณาได้” นายพริษฐ์ กล่าว
เมื่อถามว่า 25 ส.ส.ของพรรคประชาชน ที่อยู่ใน 44 ส.ส.ของพรรคก้าวไกลมีความกังวลหรือไม่ว่าจะเจออุบัติเหตุ นายพริษฐ์ กล่าวว่า ตั้งแต่สมัยพรรคก้าวไกลมาสู่พรรคประชาชน เราเผชิญกับคดีทางการเมืองลักษณะนี้มาอยู่เรื่อยๆ ดังนั้น ตนคิดว่าเราต้องทำเต็มที่เท่าที่จะทำได้ โดยการยืนยันความบริสุทธิ์ของเรา แต่ถ้ามีผลลัพธ์ออกมาในทางที่ไม่เป็นคุณ เราก็มีแผนรองรับไว้อยู่แล้ว แต่ยังคงไม่ใช่เวลาที่มาสรุปตรงนั้น เพราะเวลานี้คือเวลาการต่อสู้
เมื่อถามย้ำว่า ยืนยันว่าพรรคประชาชนได้ไปต่อแน่นอนหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า พรรคไปต่อแน่นอน ถ้าเราเห็นกรณีการยุบพรรคก้าวไกลที่เกิดขึ้น ก็จะเห็นว่าเราพยายามทำเต็มที่ในการยืนยันความบริสุทธิ์ และยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกบัพรรคก้าวไกลไม่ควรเกิดขึ้นกับพรรคไหนอีก ดังนั้น จึงอยากเชิญชวนทุกพรรคให้มาร่วมกันทบทวนหลักเกณฑ์หรือกติกาเรื่องการยุบพรรคด้วย แต่เมื่อเหตุเกิดขึ้นแล้ว เช่น กรณีการยุบพรรคจะเห็นว่าเราคงทำหน้าที่ต่อไปโดยมีแผนรองรับและทำให้เราสามารถเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่ คิด ฝันเหมือนเรา และอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงตามที่เราเสนอต่อไปได้