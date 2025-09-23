นภินทร เข้าทำเนียบ ดูห้องทำงาน พร้อมนำ ยันต์เจ้าคุณธงชัย-เก้าอี้นวด มาประดับห้องด้วย
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศก่อนคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ โดยเมื่อเวลา 11.10 น. นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้ามาดูห้องทำงานที่ชั้น 2 ตึกบัญชาการ 1 ซึ่งเดิมเป็นห้องทำงานนายพิชิต ชื่นบาน อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายพิชิต ลาออกจากตำแหน่งก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้นายเศรษฐา พ้นจากตำแหน่งนายกฯ
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่นายนภินทรจะเดินทางมาถึง ทีมงานได้มีการนำของส่วนตัว อาทิ พระพุทธรูป ผ้ายันต์เจ้าคุณธงชัยอัดกรอบ ภาพวาดติดฝาผนัง และเก้าอี้นวดไฟฟ้า ขนขึ้นไปยังห้องทำงานด้วย