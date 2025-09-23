ภูมิใจไทยเปิดตัว ฆอซาลี ดุสะเหม๊าะ พ่อค้าไก่อบโอ่งชื่อดัง ชิง ส.ส.เขต 8 สงขลา มั่นใจปักธงได้

‘พิพัฒน์’ เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.สงขลา เขต 8 อ.จะนะ-เทพา ‘บังลี ฆอซาลี’ พ่อค้าขายไก่อบโอ่ง โวเป็นที่ยอมรับของผู้นำชุมชน-ชาวบ้าน หวังคว้าชัยในการเลือกตั้งครั้งหน้า
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย พรรคภูมิใจไทย ระบุว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ในฐานะแกนนำภาคใต้ พรรคภูมิใจไทย ทยอยเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.ของแต่ละจังหวัดเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ซึ่งในวันนี้เป็น จ.สงขลา ถือเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มี ส.ส.ในพื้นที่ อ.จะนะ และ อ.เทพา แต่ได้มีการพิจารณาบุคคลที่คิดว่ามีความเหมาะสม และเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ ซึ่งผู้สมัครที่จะเปิดตัวในวันนี้คือ นายฆอซาลี ดุสะเหม๊าะ อายุ 42 ปี เป็นคนในพื้นที่และทำธุรกิจจนมีชื่อเสียงโด่งดัง คือธุรกิจไก่อบโอ่ง
นายพิพัฒน์กล่าวว่า เขต 8 สงขลา เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่พรรคภูมิใจไทยได้ไปทาบทามผู้สมัครเข้าร่วมทำงานการเมือง ซึ่ง อ.จะนะ และ อ.เทพา เป็นหนึ่งใน 4 อำเภอของ จ.สงขลา ถือเป็นพื้นที่พิเศษที่เชื่อมต่อทางพื้นที่กับ จ.ปัตตานี ซึ่งพื้นที่พิเศษทางภาคใต้มีทั้งหมด 5 จังหวัด คือ จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ซึ่งใน 4 อำเภอนี้มี ส.ส.ทั้งหมด 2 เขต ประกอบไปด้วยเขต 7 อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย และบางส่วนจาก อ.เทพา ซึ่งมี ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยคือณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา พรรคภูมิใจไทย ประจำอยู่ในพื้นที่แล้ว
นายพิพัฒน์กล่าวว่า ขณะที่เขต 8 จะเป็นพื้นที่ อ.จะนะ และ อ.เทพา ซึ่งมีส่วนสำคัญคือ อ.จะนะ เป็นที่ขึ้นของท่อก๊าซนำขึ้นจากอ่าวไทย เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญมากๆ ของ จ.สงขลา ดังนั้น การที่พรรคภูมิใจไทยได้เชิญผู้สมัคร ส.ส.จึงมีความมุ่งหวังอย่างสูงว่าจะได้ตัวแทนในพื้นที่เขต 8 ซึ่ง จ.สงขลามี ส.ส.ทั้งหมด 9 เขต
นายพิพัฒน์ย้ำว่า ในพื้นที่เขต 7 และ 8 เป็นอีกก้าวหนึ่งที่พรรคภูมิใจไทยจะนำตัวแทนผู้สมัครของพรรคเรา และหวังว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะให้การสนับสนุน เพื่อให้เป็นตัวแทนของประชาชนในอำเภอจะนะและเทพา และมาเป็น ส.ส.ในนามของพรรคภูมิใจไทย
เมื่อถามว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวมีอะไรทางการเมืองที่คิดว่าจะสามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งได้ นายพิพัฒน์ระบุว่า อย่างน้อยที่สุด หากไปที่ อ.จะนะ หลังจากวิกฤตโควิด-19 จะพบว่าบังลีหรือนายฆอซาลีได้ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสจนทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น ทั้งขาย ทั้งแจก แต่สิ่งที่มั่นใจคือพี่น้องชาวจะนะและเทพาเป็นผู้เรียกร้องเพราะเป็นผู้มีจิตอาสาและช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งนี้ การเลือกตั้งที่ผ่านมาเราเคยส่งผู้สมัคร ส.ส.ในพื้นที่เขต 8 แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งในครั้งนี้มีความมั่นใจการที่ได้นายฆอซาลี ซึ่งเป็นคนหนุ่มมีจิตใจซื่อตรงและโอบอ้อมอารี เป็นที่ยอมรับของผู้นำในท้องที่ รวมถึงชาวบ้าน ก็หวังว่าจะสามารถชนะการเลือกตั้งในครั้งถัดไป