พิพัฒน์ ยันโกถึก-กลุ่มนิพนธ์ ยังร่วมกิจกรรมภท. สยบข่าวกลับปชป.หนุนมาร์ค รออนุทินเปิดตัวครบ 14 จว.ใต้

‘พิพัฒน์’ ยัน ‘โกถึก-กลุ่มนิพนธ์’ ยังร่วมกิจกรรมภูมิใจไทย กลบกระแสอาจกลับ ปชป. หลังมีข่าว ‘อภิสิทธิ์’ จ่อคัมแบ๊กนั่งหัวหน้าพรรค บอกหลังจากนี้จะทยอยเปิดตัว ส่วนเปิดหมด 14 จังหวัดรอ ‘อนุทิน’
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะแกนนำภาคใต้พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณี นายสมยศ พลายด้วง หรือ โกถึก ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ และ กลุ่มนายนิพนธ์ บุญญามณี อดีต ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ จะยังร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ หลังมีข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์จะสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯ เป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้งว่า วันนี้เรามีนัดกับนายสมยศ แต่ท่านติดภารกิจ ซึ่งเราหารือในการสรรหาผู้สมัครสงขลาด้วยกัน ขณะที่นายนิพนธ์เดินทางไปธุระที่อังกฤษ 1 สัปดาห์ ซึ่งท่านก็ได้ประสานมาเช่นกัน และการที่เราได้นายฆอซาลี ดุสะเหม๊าะ มาร่วมงานก็ใช้คนหลายคนช่วยประสาน
“ยืนยันเราหารือกันตลอด และขณะนี้ยังอยู่ด้วยกันในความเป็นเพื่อน เพราะท่านยังเป็นสมาชิก และเป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ การจะมาร่วมกันจริงๆ คงเป็นการเลือกตั้งต่อไป หลังจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย แก้รัฐธรรมนูญและยุบสภาใน 4 เดือน” นายพิพัฒน์กล่าว
เมื่อถามว่า นางอวยพรศรี เชาวลิต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ และ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ จะมาพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายพิพัฒน์กล่าวว่า นางอวยพรศรีเป็น ส.ส.ในพื้นที่ อ.ท่าศาลา เราคุ้นเคยกับท่านและสามี จึงได้พูดคุยทาบทามให้มาร่วมงานกับภูมิใจไทย ซึ่งใน จ.นครศรีธรรมราชยังมีอีก 2-3 คน ที่จะมาจากพรรคอื่น หลังจากนี้จะค่อยๆ เปิดตัวให้ทราบ แต่ขณะนี้ทุกคนมีสังกัด ซึ่งยังไม่ได้ยุบสภา จึงยังมาภูมิใจไทยไม่ได้ และคงมาร่วมงานการเมืองหลังยุบสภา รวมถึงการเลือกตั้ง และจะมีการเปิดตัวผู้สมัคร 14 จังหวัดภาคใต้ ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย โดยนายอนุทินพร้อมกัน