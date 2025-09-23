พริษฐ์ ชี้ ‘อนุทิน’ ต้องประสานทุกฝ่าย แก้ปมไทย-เขมร ย้ำ ปัญหาไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นคง

พริษฐ์ ชี้ ‘อนุทิน’ ต้องประสานทุกฝ่ายจัดการเขมรตามยุทธศาสตร์เดียวกัน เหตุปัญหาไม่ใช่มีความมั่นคงอย่างเดียว
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 23 กันยายน ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้อำนาจทหารจัดการปัญหาไทย-กัมพูชา ได้ ในฐานะฝ่ายค้านมองว่า ว่า โดยหลักความรับมือภัยความมั่นคงต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย ทุกองคาพยพ เพราะมาตรการในการตอบโต้หรือรับมือในเรื่องนี้ รวมถึงการเยียวยาคนไทยที่ได้รับผลกระทบก็ต้องผสมผสานกับมาตรการความมั่นคงทางการทหาร การทูต และเศรษฐกิจ
ดังนั้น ในฐานะนายกฯ และฝ่ายบริหารก็คงต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบหลักในการกำหนดยุทธศาสตร์ภาพรวมว่าเป้าหมายหลักของประเทศควรเป็นเช่นไร และควรไปในทิศทางไหน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนในประเทศ จากนั้นก็เป็นหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่ไปปฏิบัติมาตรการต่างๆอีกครั้งหนึ่ง โดยฝ่ายกองทัพคงรับผิดชอบเรื่องฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบการทูต ตนจึงคิดว่านายอนุทิน ในฐานะผู้นำสูงสุดก็ต้องทำหน้าที่ในการประสานให้การทำงานทุกหน่วยงานมีความเป็นเอกภาพ และทำงานด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันและกัน ภายใต้ยุทธศาสตร์เดียวกัน
เมื่อถามว่าเห็นด้วยกับการให้อำนาจทหารมากแบบนี้หรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือบทบาทนายกฯในการประสานทุกฝ่าย และกำหนดยุทธศาสตร์ภาพรวม เพราะการรับมือกับภัยความมั่นคงไม่ได้จำกัดอยู่แค่มาตรการทางการทหารอย่างเดียว แต่ต้องสอดรับกับมาตรการทางการทูต เศรษฐกิจ และข้อมูลข่าวสารด้วย