ภราดร หวังรบ.แถลงนโยบายต่อสภา 29-30 ก.ย.เพื่อดึง 2.5 หมื่นล้าน งบ68 ทำ คนละครึ่ง

ภราดร หวังรัฐบาล แถลงนโยบายต่อสภา 29-30 ก.ย. เพื่อดึง 2.5 หมื่นล้าน งบ 68 มาทำ คนละครึ่ง ชี้รอ วันนอร์ เคาะวัน บอกไม่ทันก็ใช้งบ69
เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 23 ก.ย. ที่พรรคภูมิใจไทย นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่คาดว่าจะมากำกับดูแล สำนักงบประมาณ ให้สัมภาษณ์ถึงแนวโน้มการใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 68 จำนวน 2.5 หมื่นล้าน จะอนุมัติก่อนสิ้นปีงบฯ 30 ก.ย. เพื่อมาดำเนินโครงการ “คนละครึ่ง” ทันหรือไม่ ว่า ต้องรอหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และรัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาให้เรียบร้อย และเริ่มทำงานได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มรูปแบบ เราก็จะมาพิจารณาดูกัน
เมื่อถามย้ำว่า งบปี 68 จำนวน 2.5 หมื่นล้าน จะนำมาใช้ในโครงการคนละครึ่งทันหรือไม่ นายภราดร ย้ำว่า ต้องดูแนวทางและถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงบฯ ว่าจะมีช่องทางไหนที่สามารถทำได้หรือไม่ แต่ถึงอย่างไรต้องรอให้ครม. มีความสมบูรณ์ก่อน
นายภราดร กล่าวอีกว่า ครม.จะเข้าเฝ้าถวายสัตย์ฯ 24 ก.ย.นี้ ส่วนการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ได้คุยนอกรอบว่า 29-30 ก.ย.นี้ ดังนั้น น่าจะอยู่ในกรอบ แต่ถึงอย่างไรต้องรอหลังจากที่นายกรัฐมนตรี ทำหนังสือถึงประธานรัฐสภา เพื่อนัดหารือ 3 ฝ่าย ทั้งฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล และวุฒิสภา เพื่อแบ่งสรรเวลาและกำหนดวันที่ชัดเจนอีกครั้ง ซึ่งเบื้องต้นได้ประสานนอกรอบแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็น 29-30 ก.ย.
เมื่อถามว่า จะต้องเร่งรัดเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า ไม่ทันก็ไม่ทัน ไม่ทันก็ไปใช้งบ 69 หากทันก็ใช้งบปี 68 ก็มีเท่านั้น