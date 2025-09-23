พิพัฒน์ แย้มนโยบายคมนาคม ยุคภูมิใจไทย ระยะเร่งด่วน 4 เดือน เน้นช่วยค่าครองชีพ

พิพัฒน์ แย้ม นโยบายคมนาคม ยุคภูมิใจไทย ระยะเร่งด่วน 4 เดือน เน้น “รถไฟฟ้า-รถเมล์-ค่าทางด่วน” ช่วยค่าครองชีพ ปชช. พร้อมวางแผนต่อเนื่อง จับตา ต่ออายุ 20 บาท ‘รฟฟ.สีแดง-ม่วง’ ชี้ เห็นภาพชัดไม่เกินสัปดาห์ หลังรัฐบาลแถลงนโยบาย
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม กล่าวถึงความพร้อมการเตรียมร่างแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา ในส่วนของกระทรวงคมนาคม ว่า การร่างนโยบายของกระทรวงคมนาคม แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ นโยบายควิกวิน ระยะเร่งด่วน 4 เดือน และนโยบายต่อเนื่อง เช่นเดียวกับกระทรวงอื่นๆ
เมื่อถามย้ำถึงนโยบายด้านการเดินทาง ทั้งทางด่วน รถไฟฟ้า และรถเมล์ นายพิพัฒน์ ย้ำว่าขอให้รอนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงนโยบายก่อน แต่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรื่องทางด่วนหรือรถไฟฟ้า และรถเมล์ ก็จะมีนโยบายทั้งหมด
เมื่อถามถึงนโยบายหาเสียงรถไฟฟ้าตลอดวัน 40 บาท จะดำเนินการหรือไม่อย่างไร นายพิพัฒน์ กล่าวว่า อยู่ระหว่างการพูดคุยว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ แม้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่เกี่ยวข้องจะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว แต่ต้องดูว่าราคาตั๋วร่วมต้องราคาเท่าไหร่ ต้องมีการพูดคุยกัน เพื่อให้ตกผลึก และดีที่สุด เพื่อการเดินทางของประชาชนในกรุงเทพมหานคร รวมถึงค่าผ่านทางทางด่วน เราก็จะมีนโยบายออกมา
ส่วนกรณีค่ารถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ของสายสีแดง – สีม่วง ที่จะหมดอายุวันที่ 30 ก.ย.นี้ มองว่าควรต่ออายุหรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ขอให้เราฟังนโยบายของนายกรัฐมนตรีก่อน ขอให้อดใจนิดเดียว คงไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ และพรุ่งนี้ (24 ก.ย.) นายกรัฐมนตรี จะนำคณะรัฐมนตรี (ครม. จะมีการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ฯ จากนั้นก็จะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ทุกคนจะได้เห็นภาพนโยบายอะไรที่สามารถทำได้หรือไม่ได้ รวมถึงรัฐบาลที่แล้วนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายถึงชะงักไป ตรงนี้คงจะมีคำอธิบาย
เมื่อถามย้ำว่า การต่ออายุรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายจะติดปัญหาหรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า อะไรที่เป็นประโยชน์กับคนไทย ตนคิดว่าพรรคภูมิใจไทยก็พร้อมที่จะทำ เราจะไม่คิดว่าเป็นนโยบายของพรรคใดพรรคหนึ่ง เราจะต้องเอานโยบายต่างๆที่คิดว่าดีที่สุด และทำให้คนไทยมีความสุขที่สุด สามารถช่วยในเรื่องของค่าครองชีพเราจะทำในส่วนนั้น