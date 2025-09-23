ผบ.ทร.เปิดตัว ‘ไพโรจน์’ ว่าที่ ผบ.ทร.คนใหม่ ฝากสื่อร่วมสร้างภาพลักษณ์กองทัพเรือ

‘ผบ.ทร.’ เปิดตัว ‘ไพโรจน์’ ว่าที่ ผบ.ทร.คนใหม่ ฝากสื่อร่วมสร้างภาพลักษณ์กองทัพเรือให้ประชาชนเชื่อมั่น
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พล.ร.อ.จิรพล ว่องวิทย์ ผู้บัญชาการกองทัพเรือ (ผบ.ทร.) กล่าวแนะนำ พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ เสนาธิการทหารเรือ และว่าที่ ผบ.ทร.คนใหม่กับสื่อมวลชน
พล.ร.อ.จิรพลกล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่กองทัพเรือได้มีโอกาสมานั่งพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช่วงสุดท้ายในการทำงานของตน ก็เหมือนเป็นประเพณีที่เราทำกันมาทุกปี เช่นเดียวกั ผบ.ทร.คนเก่าไป ผบ.ทร.คนใหม่เข้ามา ก่อนอื่นต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนที่ร่วมกันทำงานมาในภาคสื่อสารให้สังคมเข้าใจประเด็นต่างๆ ที่กองทัพเรือทำงานมาตลอดทั้งปี อีกส่วนหนึ่งตนก็ถือว่าพาผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่ ซึ่งทุกคนทราบแล้ว แต่วันนี้คงได้มีโอกาสเห็นหน้าตาและได้สัมผัสในเบื้องต้น ซึ่งก็จะทำงานร่วมกันไปอีกในปีข้างหน้าอีกหนึ่งปี วันนี้บรรยากาศอาจไม่เหมือนในหลายหลายปีที่ผ่านมา ขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนและทีมงานที่จัดงานในวันนี้ที่ได้สัมผัสกับสื่อและประสานงานโดยตรง
ด้าน พล.ร.อ.ไพโรจน์กล่าวว่า จริงๆ ตนไม่ได้มีชื่อเล่น แต่เนื่องจากเวลาไปเข้าระบบทหารอะไรที่แปลกๆ เขาก็จะเรียกตรงนั้น อย่างสมมุติมีคนชื่อไพโรจน์อยู่ 2 คน อีกคนหล่อกว่าจึงได้สิทธิ์ชื่อไพโรจน์ ส่วนตนก็ต้องมาใช้นามสกุลเป็นชื่อเล่น เพื่อนจึงเรียกว่าเฟื่อง จึงทำให้ตนมีชื่อเล่น 2 ชื่อ เรียกเฟื่องก็หัน หรือเรียกโรจน์ก็หัน
พล.ร.อ.ไพโรจน์กล่าวอีกว่า ขอฝากตัวกับสื่อมวลชนที่เราจะทำงานร่วมกัน ที่จะสื่อสารองค์กรของกองทัพเรือให้เป็นที่รู้จักขยายความ อย่างที่ ผบ.ทร.คนเก่าได้ทำมาแล้ว ซึ่งเราจะได้ขยายความให้กองทัพเรือได้เป็นที่รู้จักและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และฝากในประเด็นการนำเสนอกองทัพเรือไว้กับในมือของสื่อและอินฟลูฯ ที่เราจะดำเนินการกันต่อไป