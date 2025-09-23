เปิดขั้นตอน สลค. นัดครม.ชุดใหม่ พร้อมทำเนียบ เตรียมเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณ 24 ก.ย. ด้านตึกไทยฯ ตรวจห้องทำงานนายกฯ พร้อมใช้งาน
เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี(สลน.)และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที ได้เข้ามาตรวจภายในห้องทำงานของนายกรัฐมนตรี ชั้น 2 ของตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อตรวจดูอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมใช้งาน รวมถึงห้องคณะทำงานอื่น เพื่อให้ใช้ปฎิบัติงานได้ ภายหลังเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฎิบัติหน้าที่
สำหรับกำหนดการเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนปฎิบัติหน้าที่ของครม.ชุดใหม่ ในวันที่ 24 ก.ย.นี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.)ได้แจ้งขั้นตอนให้รัฐมนตรีรับทราบขั้นตอนและลำดับพิธีการ โดยนัดหมายพร้อมกันที่ตึกสันติไมตรี เพื่อตรวจโควิด-19 ด้วยATK
ในเวลา14.00น.จากนั้นรัฐมนตรีใหม่ ถ่ายรูปติดบัตรประจำตัวรัฐมนตรี และถ่ายภาพหมู่ ที่ตึกสันติไมตรี หลังนอก ก่อนที่นายกรัฐมนตรี จะนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ขึ้นรถตู้ที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)จัดเตรียมไว้ เดินทางออกจากทำเนียบฯเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนปฎิบัติหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
เมื่อจบขั้นตอนพิธีการ นายกฯนำครม.กลับมาประชุมครม.นัดแรก ที่ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1
โดยวาระที่จะเสนอให้ครม.เห็นชอบ อาทิ การแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา, การแบ่งงานและมอบหมายงานให้รองนายกรัฐมนตรี และรมต.ประจำสำนักนายกฯ กำกับดูแลและร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงแต่งตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และข้าราชการการเมืองที่สำคัญ เป็นต้น