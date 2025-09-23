อนุทิน ซัด ภูมิธรรม ใช้ เขากระโดง ดิสเครดิต เย้ย 3 เดือนไม่เห็นทำอะไรได้ ดีแต่พูด ฮีโร่หน้าจอ

อนุทิน ซัด ภูมิธรรม ปมใช้ เขากระโดง ดิสเครดิต บอก เอาที่สบายใจ เย้ย อยู่มา 3 เดือนไม่เห็นทำอะไรได้เลย “ดีแต่พูดเป็นฮีโร่หน้าจอ” ปูด “อยากเป็น มท.1 มาแต่ไหนแต่ไร ตามดิสเครดิตมาตลอด
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 23 ก.ย. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรมว.มหาดไทย ระบุ ปัญหาเขากระโดงไม่คืบหน้า เพราะมีนายอนุทินคุมมหาดไทย โดยนายอนุทิน หัวเราะ ก่อนถามกลับว่า “แกยังพูดแบบนี้อยู่หรือ แต่ก็ไม่เป็นไรเอาที่ท่านสบายใจ”
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า กรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ออกมาแก้ต่างเรื่องที่ดินเขากระโดง จะถูกมองว่าเป็นการปกป้องพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยออกมาแถลงแล้วว่าสิ่งที่นายภูมิธรรม และนายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.มหาดไทย แถลงข่าวไม่ตรงกับผลการประชุม ดังนั้น ต้องไปถามท่านไม่ใช่มาถามตน โดยกรมที่ดินแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อน ไม่เกี่ยวกับตนเลยเพราะตนยังไม่ได้เข้าไปบริหารกระทรวงหรือรัฐบาลเลย
“เราไม่ได้กลัว เพราะบอกไว้อยู่แล้วว่าทุกอย่างต้องเป็นเป็นไปตามกฎหมาย หากเขาดำเนินการตามกฎหมายได้ เขาคงดำเนินการไปแล้ว แต่ออกมา 3 เดือนแล้วไม่เห็นทำอะไรเลย ได้แต่พูด พอตัวเองทำไม่ได้ก็มาโทษคนอื่น มาโทษหาว่าผมเข้ามาแล้ว ทุกอย่างจะหยุด เรื่องยาเสพติดไปจับโน่นไปจับนี่ ก็เดินตามผม ทีมผมทั้งนั้นที่ตั้งมา อยากเป็นฮีโร่ทางหน้าจอเท่านั้น กล้าไปเหมือนผมหรือเปล่า ลงพื้นที่ชายแดนแบบผมเคยไปหรือไม่ ไปจับยาเสพติด แถลงข่าวอยู่เสี่ยงกระสุนเสี่ยงลูกปืน เคยทำเหมือนผมไหมล่ะ ปากก็เอาแต่พูดไปเรื่องวาทกรรม” นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถามว่า เป็นความพยายามจะดิสเครดิตหรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า นายภูมิธรรมพยายามดิสเครดิตอยู่แล้ว และทำมาตลอด เพราะนายภูมิธรรมอยากเป็น มท.1 มาแต่ไหนแต่ไร จึงดิสเครดิตตนมาโดยตลอด
”จากคนที่เคยรักกันมา ครั้งล่าสุดที่ผมเจอคุณภูมิธรรมยังกอดกันอยู่เลย แต่ผมเข้าไปก็เปลี่ยนเป็นคนละคน แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะเขาประสบความสำเร็จไป 2 เดือนกว่า“ นายอนุทิน กล่าว
ส่วนหากมีการอภิปรายประเด็นเขากระโดงในสภา ยินดีที่จะตอบหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ใช่ยินดีตอบแต่ต้องตอบเลย และตนเตรียมพร้อมที่จะตอบ เพราะข้อเท็จจริงมันมีอยู่แล้ว และฝ่ายที่จะพูดหรือชี้แจงก็เป็นฝ่ายข้าราชการประจำ ไม่เกี่ยวกับฝ่ายการเมือง และอย่างที่ตนบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้เข้ากระทรวง และยังไม่ได้ติดต่อใคร มีแต่คนติดต่อเข้ามา ตอนที่ตนไม่อยู่ก็หายไปหมด แต่ตอนนี้ก็มีคนมาดักรอ ไปไหนมาไหนก็มาดักรอ ซึ่งตนก็ไม่ได้ถือโทษโกรธ และไม่เหมือนนายภูมิธรรมที่เข้ามาฟาดเละหมดเลย แต่ตนไม่มีหรอก มีแต่คำว่าให้อภัย และร้องเพลง เบิร์ดกะฮาร์ต ชื่อเพลง ”ลืม“