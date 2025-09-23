กาโม่ อาชวิน ยื่นลาออกสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้ว พ่อวัน ลั่น ถูกต้องแล้วลูก!
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอาชวิน อยู่บำรุง ลูกชายของ นายวัน อยู่บำรุง ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วในช่วงบ่ายวันนี้
ทั้งนี้ นายวัน อยู่บำรุง ได้แชร์ข่าวกรณีดังกล่าวพร้อมว่า “ถูกต้องแล้วลูก”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอาชวินเป็นอดีตที่ปรึกษา รมว.ดีอี โดยเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 นายอาชวินได้โพสต์แจงในเฟซบุ๊ก ภายหลังจากที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประกาศจะลาออกจากพรรค และนายวันได้สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐว่า ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทเดิมด้วยความมุ่งมั่น เพื่อบรรลุเป้าหมายและภารกิจที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมตามที่ได้ตั้งใจไว้
