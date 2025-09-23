พีมูฟ ชวน นายกฯ ร่วมงาน วันที่อยู่อาศัยโลก 6 ต.ค. หวัง เห็นเรื่องที่ดิน – ที่อยู่อาศัย อยู่ในร่างรธน.
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 23 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายจำนงค์ หนูพันธ์ ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) พร้อมตัวแทน 11 องค์กร เดินทางมาที่ทำการพรรคภูมิใจไทย เพื่อยื่นหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ผ่านนายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเชิญนายกฯ ร่วมงานวันที่อยู่อาศัยโลก 6 ตุลาคม 68
นายจำนงค์ กล่าวว่า ในวันดังกล่าวกิจกรรมจะเริ่มที่ลานคนเมือง ก่อนเดินขบวนคลื่อนไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แล้วไปยื่นให้กับองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ซึ่งจะมีการประกาศต่อยูเอ็นถึงนโยบายว่ามีอะไรบ้าง โดยมีทั้งหมด 7 ประเด็น ทั้งนี้ อยากให้แถลงนโยบายเรื่องที่ดิน และที่อยู่อาศัยอย่างเป็นรูปธรรม ให้ถูกต้องตามกฏหมาย เพราะถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชน
“รัฐบาลรับปากว่า 4 เดือน จะยุบสภา จึงอยากให้ประชาชนได้ประโยชน์ในส่วนนี้ที่เป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด เราขอเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาล 4 เดือนในการแก้ไขปัญหากับประชาชน” นายจำนงค์ กล่าว