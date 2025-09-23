นายกฯ เผยแถลงนโยบายรัฐบาลยิ่งเร็วยิ่งดี ได้ทำงานไว ยันบรรจุเรื่องแก้รธน.ในร่างแถลง

‘นายกฯ’ บอกแถลงนโยบายยิ่งเร็วยิ่งดี หวังได้เริ่มทำงานเร็ว ยันบรรจุเรื่องแก้ รธน.ในร่างแถลงนโยบายรัฐบาล
เมื่อเวลา 13.40 น. วันที่ 23 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการกำหนดวันแถลงนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภาว่า จะเป็นวันที่ 29-30 ก.ย.หรือไม่ว่า กำลังประสานงานกับประธานรัฐสภา
เมื่อถามว่า อยากได้วันที่ 29-30 ก.ย.หรือไม่ นายกฯกล่าวว่า ยิ่งเร็วยิ่งดี เพราะวันที่หนึ่งของการทำงานคือนับจากวันแถลงนโยบายเสร็จสิ้น เพื่อที่รัฐบาลจะได้ทำงานอย่างเต็มที่
เมื่อถามว่า ในวันที่ 24 ก.ย. ภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณ ที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะมีการนำร่างนโยบายเข้าสู่การพิจารณาด้วยหรือไม่ นายกฯกล่าวว่า ต้องให้ที่ประชุมรับทราบ จากนั้นจะนำร่างส่งให้สมาชิกรัฐสภาได้ศึกษาเพื่อที่จะอภิปรายได้ ซึ่งเหมือนการแถลงนโยบายทุกครั้งที่ผ่านมาโดยใช้เวลา 2 วัน ส่วนเรื่องระยะเวลาเป็นเรื่องที่วิป 3 ฝ่ายจะหารือและทำข้อตกลงกัน
เมื่อถามว่า พรรคประชาชนอยากให้ไทม์ไลน์เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ในร่างแถลงนโยบายรัฐบาล จะมีกำหนดไว้ด้วยหรือไม่ นายกฯ ล่าวว่า เรื่องรัฐธรรมนูญอยู่ในข้อตกลง MOA อยู่แล้ว ก็เป็นไปตามนั้น
เมื่อถามว่า แสดงว่าจะบรรจุเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญในร่างแถลงนโยบายใช่หรือไม่ นายกฯกล่าวว่า มีอยู่ด้วย มีอยู่แล้ว ซึ่งในการประชุมพรรคภูมิใจไทยวันนี้ก็จะพูดคุยเรื่องนี้ด้วย
เมื่อถามว่า พรรคประชาชนไม่ค่อยเห็นด้วยกับโมเดลเรื่องการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ของพรรคภูมิใจไทย นายกฯกล่าวว่า เป็นไปตามระบบ