อนุทิน ไม่ไป ประชุมUNGA ชี้หลายปัจจัย ทั้งเรื่องเวลา-อำนาจเต็ม เชื่อไทยไม่เสียโอกาส

อนุทิน เปลี่ยนใจไม่ไปประชุม UNGA ชี้ หลายปัจจัยทั้งเรื่องเวลา – อำนาจเต็ม เชื่อไทย ไม่เสียโอกาสในเวทีโลก เหตุ มีแนวทางแก้ชายแดนชัดอยู่แล้ว
เมื่อเวลา 13.40 น. วันที่ 23 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงความชัดเจนในการเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (UNGA) หลังฝ่ายกฎหมายระบุว่า สามารถเดินทางไปได้ หากเป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วน ว่า หากพิจารณาจากเวลาแล้วคงไม่ทันวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เบื้องต้นจะหารือกับ รมว.ต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องของช่วงเวลา และเรื่องของอำนาจที่มีอยู่ด้วย บางคนบอกไปได้ บางคนก็บอกว่าไปไม่ได้
เมื่อถามย้ำว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา ระบุแล้วว่าสามารถไปได้ นายอนุทินกล่าวว่า เรามีแนวทางของเรา อย่างไรก็ตามเราไม่ได้ไปเพื่อลงนามข้อตกลงอะไร หากรัฐบาลของตนเข้ามาบริหารประเทศเรียบร้อยแล้ว เรามีความชัดเจนในการบริหารสถานการณ์ความขัดแย้งของไทย-กัมพูชา
เมื่อถามว่า การที่นายกรัฐมนตรีไม่เดินทางไปด้วยตัวเองจะทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการเรียกความเชื่อมั่นจากสถานการณ์ไทย-กัมพูชาหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เรื่องความเชื่อมั่นอยู่ที่การจัดการของรัฐบาล และการสนับสนุนจากประชาชน และกองทัพ ไม่ได้อยู่ที่เวทีไหน ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรา ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และประชาชนให้การสนับสนุนแนวทางต่างๆ ของรัฐบาล นี่คือความเชื่อมั่น
เมื่อถามว่า กฤษฎีการะบุว่าหากมีความจำเป็น เช่น เรื่องสถานการณ์ชายแดน สามารถที่จะเดินทางไปได้นั้น นายอนุทินถามย้อนว่า ความจำเป็นคืออะไร หรือต้องชี้แจงอะไรกับใคร ประชาคมโลกรับทราบสถานการณ์ตลอดเวลาอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า หากไม่ได้ไปเข้าร่วมประชุม UNGA จะทำให้ไทยเสียโอกาสอะไรบ้าง นายอนุทินกล่าวว่า สำหรับแนวทางของรัฐบาลนั้นเรามีความชัดเจนอยู่แล้ว ขณะนี้เราต้องการความสมบูรณ์แบบทุกรูปแบบ ดังนั้น เราต้องแถลงนโยบายให้เรียบร้อยก่อน
เมื่อถามอีกว่า ประเทศไทยต้องทำเอกสารชี้แจงหรือไม่ จากกรณีที่กัมพูชาก็ร้องเรียนในเวที UN เช่นกัน นายอนุทินกล่าวว่า กัมพูชาก็กล่าวหาเราว่าละเมิดนั่นละเมิดนี่ แต่จริงๆ แล้วเราสามารถแถลงจากประเทศไทยก็ได้
เมื่อถามว่า ต้องหารือกับกระทรวงการต่างประเทศหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ต้องมีการหารือว่าจะให้ไปหรือไม่ เมื่อเช้านี้มีการประชุมหลายหน่วยงาน เห็นสมควรว่าไม่ควรที่จะไปร่วมประชุม ซึ่งมีการตีความต่างๆ มากมาย หากไปเข้าร่วมแล้วไม่สามารถพูดได้เต็มที่ หรือไปพบคู่เจรจา หากถูกถามว่ามีอำนาจเต็มหรือไม่ แล้วจะบอกว่าน่าจะเต็ม ก็ทำให้เราเสียโอกาสแล้ว เราจะคุยกับใคร ดังนั้น รอให้เรียบร้อยก่อน การจะคุยกับใครก็ตามไม่จำเป็นต้องคุยที่ UN เพราะคู่กรณีมีเพียงไม่กี่ราย
เมื่อถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ ว่าภายหลังจากแถลงนโยบายแล้ว จะแถลงจุดยืนของรัฐบาลไทยในการปกป้องอธิปไตยของไทยอย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า หากมีความจำเป็น ก็ต้องดูว่าที่ UN มีข้อสงสัยอะไร สิ่งสำคัญคือต้องเข้าไปบริหารราชการแผ่นดินเต็มรูปแบบให้ได้ ในสัปดาห์หน้านี้จะมีการนัดแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งเรื่องนี้สำคัญกว่า หากไปแล้วเกิดเครื่องบินดีเลย์ กลับมาแถลงนโยบายไม่ได้ จะทำให้เกิดปัญหามากมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับรัฐสภาเรื่องการแถลงนโยบายในวันที่ 29-30 ก.ย.นี้